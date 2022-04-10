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見義勇為救亞裔身中9刀 披薩店主康復出院

記者張心╱紐約報導
見義勇為救亞裔的68歲披薩店主康復出院。圖為日前路易接受民代表彰。(記者張心╱攝影)
見義勇為救亞裔的68歲披薩店主康復出院。圖為日前路易接受民代表彰。(記者張心╱攝影)

上月26日晚間，見義勇為救助受傷韓裔老婦張恩熙(Eun Hee Chang，音譯)，同兩名持刀搶匪歹徒搏鬥的68歲卡茲姆·蘇爾約維奇(Cazim Sulijovic)，經過兩周的搶救療養後，於9日順利康復出院；但其位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的路易披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)將繼續關閉，重開時間尚無定論。

為英勇救人的披薩店主路易·蘇爾約維奇(Louie Suljovic)和其父親卡茲姆創建GoFundMe募款的鄰居布魯薩特(Melanie Brussat)表示，非常高興向大家分享卡茲姆出院的消息，目前路易和卡茲姆還不知道披薩店會關閉多久，但他們非常感謝所有人的支持，這些善款將幫助他們安心在家康復，「他們很感恩善良的人們，將一個可怕的犯罪事件，變成了一個令人備受鼓舞的故事。」

截至9日，GoFundMe募款頁面已吸引近16萬2000民眾，捐贈近75萬元，其中慷慨解囊者多為亞裔，並在留言處感恩父子二人「不顧個人安危，打擊仇亞犯罪的善舉令人動容。」

披薩店主路易也表示，眾人的善款使店鋪的運轉壓力緩解，使其能夠有機會照顧父親，「我們會盡快回來，期待到時和大家再見。」

上月26日晚間9時許，61歲韓裔婦人張恩熙在經過皇后區艾姆赫斯特巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St.)時，突遭兩名歹徒從背後捅刀搶劫，隨即跑入附近的路易披薩餐廳求助，38歲的店主路易和68歲的父親卡茲姆立刻跑出店外抓歹徒。在搏鬥中，卡茲姆身中九刀，路易被砍一刀，兩人肺部均被毆打塌陷，但堅持拖住歹徒直到警察趕到。

韓裔 皇后區 GoFundMe

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