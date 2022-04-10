協和門窗藝術家林世寶 工業廢品再造ArtExpo展出

台灣藝術家林世寶攜主題系列作品「黃金年代」進駐紐約國際藝術博覽會。(記者張心╱攝影)

台灣藝術家林世寶攜主題系列作品「黃金年代」進駐紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)，以其獨具匠心的「變廢為寶」回收再造工業廢品雕塑 ，獲得來自全球各地遊客的駐足觀賞。

出生於台灣的林世寶，曾在日本 山中創作五年，這段「隱居」寺廟的生活，使其受亞洲文化和佛教文化影響深遠，對於「輪迴」的藝術內涵享有洞見，所以此次展出的藝術作品，幾乎全部以「圓形」為主，主要靈感來源之一就是佛教的「六道輪迴」。

「這些作品都是以協和門窗的廢棄窗材製成，藝術給予廢才以新生，代表著生命的輪迴。此外，工業與科技、傳統與現代的進程，也折射著生生不息的宇宙觀，蘊藏著人類智慧的積累與沈澱。」

林世寶表示，展出的平面繪畫與立體雕塑全部由協和門窗的廢棄窗材「PVC」製成，「我嘗試重新加熱、塑形、鍍金，賦予廢棄材料新的生命，期望喚起社會大眾對環境保護及傳統製造行業勞工的重視。」

策展人張少庭表示，林世寶做為此次為數不多參與該藝術博覽會的華裔 藝術家，很早就收到主辦方的邀約許可，「我們前後準備了幾個月的時間，努力將亞洲藝術底蘊的作品還原在博覽會現場，此次能在博覽會的展覽舞台，使全球各地遊客了解亞洲藝術作品，我們感到很驕傲。」

林世寶目前作為協和門窗和協和山莊的駐廠藝術家，曾在在日本愛知縣名古屋藝術大學、紐約大學獲得藝術學位，主要致力於創作反映亞洲哲學的深刻概念。