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華裔一家三口作品入展ArtExpo 12歲女兒圖文集全球販售

記者張心／紐約報導
魏海和太太黃玉琳手捧女兒魏婳伊的圖文冊，參展紐約國際藝術博覽會。（記者張心／攝影）
魏海和太太黃玉琳手捧女兒魏婳伊的圖文冊，參展紐約國際藝術博覽會。（記者張心／攝影）

時隔兩年，紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)7日在曼哈頓36號碼頭(Pier 36)回歸，吸引上百藝術家進駐開展；一個來自中國北京的華裔藝術世家成為全場焦點，從父母到12歲女兒的作品悉數展出，使其家族獨具特色的成熟搭配童真、傳統承載現代的藝術手法吸引了各國來賓的目光。

魏海和太太黃玉琳都畢業於中央美術學院油畫系，始終致力於藝術創作和兒童教育的二人，三年前獲批特殊人才移民來美，懷抱著在紐約國際藝術博覽會展出作品的夢想，2019年初來紐約就希望參展的夫婦二人，無奈被疫情的突襲打亂了陣腳，但「我們沒想過放棄，一定要讓世界看到我們，了解中華傳統的文化基因。」

作為首批報名獲批的紐約國際藝術博覽會參展藝術家，一家三口的藝術風格和主題選材都迥然相異。魏海展覽的作品以動物為主，主要寄託環保教育，呼籲人類和動物和諧共存，「我從小的理想就是做動物科學家，考上美院後就想著怎麼把兩者結合，所以我就將對動物的關心放在了藝術作品裡，希望紀錄現代社會的巨變對環境產生的深刻影響。」

黃玉琳則將創作焦點放在傳統和藝術的結合，尤其是將中國傳統文化中的元素以童真手法重新創作，以使現代受眾產生共鳴。在展覽現場擺放C位的，是黃玉琳以鳳凰和牡丹及其鮮明古典配色，所結合而成的類似童趣風格水彩畫，「孩童的創造力是無限的，我在美院畢業後教小孩的過程中，無意中發現他們想像力對我的藝術創作非常有啟發。」

12歲的女兒魏婳伊也已經發表藝術圖文集，此次也參展，並在亞馬遜店鋪全球銷售，「因為女兒也很喜歡動物，她從八歲開始紀錄自己照顧動物的心路，之後將創作的動物插畫和文字結合，出版了這本作品，目前已經第二次印刷銷售。」

魏海和太太黃玉琳手捧女兒魏婳伊的圖文冊，參展紐約國際藝術博覽會。（記者張心／攝影...
魏海和太太黃玉琳手捧女兒魏婳伊的圖文冊，參展紐約國際藝術博覽會。（記者張心／攝影）
12歲女孩魏婳伊發表的圖文冊，在亞馬遜全球販售。（黃玉琳提供）
12歲女孩魏婳伊發表的圖文冊，在亞馬遜全球販售。（黃玉琳提供）

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