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華裔女警官出任公共房屋巡邏局長 轄區包括法拉盛

記者顏嘉瑩／紐約報導
潘凱迪獲任命為市警11個公共房屋巡邏分局系統中的首位亞裔女局長。(紐約市警亞裔警官協會提供)
潘凱迪獲任命為市警11個公共房屋巡邏分局系統中的首位亞裔女局長。(紐約市警亞裔警官協會提供)

華裔女警官(Captain)潘凱迪(Candida Pun Sullivan，音譯)，日前被紐約市警任命為第九公共房屋巡邏局局長(Commanding Officer of Public Service Area-9)，成為市警11個公共房屋巡邏分局系統的首位亞裔女局長；轄區包括有眾多華人的皇后區法拉盛、森林小丘等社區所有政府樓的巡邏及治安。

出生在曼哈頓下東城、在布碌崙(布魯克林)長大的潘凱迪父母分別來自上海和香港，她已在市警服務17年，過去曾在曼哈頓中城南區和布朗士52分局和33分局，擔任警員和警佐；兩年前她先後成為公共房屋巡邏局第二和第八分局的常務局長以及第九分局的代理局長。

在求學階段原本是朝經濟方向發展的潘凱迪，擁有經濟學、數學學士以及佩斯大學MBA等學位的她，在畢業後任職於華爾街金融公司六年，直到九一一事件才改變了她的職涯規畫。

潘凱迪表示，當年她目睹了世貿中心的恐怖襲擊，看到許多英勇的警消人員不顧一切往現場衝，那樣的熱情感動了她，決定做一份「讓自己感覺更有意義的工作」，在九一一事件發生後兩年，潘凱迪順利通過體能考試，成為警校唯二的亞裔女學員，並於2004年正式成為市警一員。

身為紐約市警亞裔警官協會(AAPEX)的一員，此次被任命為第九公共房屋巡邏局局長，潘凱迪將負責市警轄區103、107、109、112和113分局內所有政府樓的巡邏及治安。

亞裔警官協會另一名韓裔Hwan Joon Kim，在此次任命中成為交警第32分局局長。

亞裔 紐約市 九一一

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