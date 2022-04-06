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記者杜先哲染疫病故 骨灰放紐約殯儀館2年 終魂歸台灣

記者鄭怡嫣／紐約報導
巫本添從全福殯儀館負責人李飛黃手上接過骨灰盒。(記者鄭怡嫣/攝影)
巫本添從全福殯儀館負責人李飛黃手上接過骨灰盒。(記者鄭怡嫣/攝影)

台灣移民杜先哲在新冠疫情最猛烈的2020年4月染疫去世，他的骨灰兩年來一直存放在皇后區法拉盛全福殯儀館的地下室，7日凌晨他終於將搭上長榮航班，要回台灣的家了。

曾擔任過世界日報等中文媒體工商記者的杜先哲，生前在紐約華人社區人脈很廣，結交滿天下，此次送他回家的是他生前的好友、作家巫本添。

巫本添為帶杜先哲回家落葬，已經奔走一年，此番終於備齊死亡證書、火化證書等諸多的法務文件；5日一早，他從全福殯儀館負責人李飛黃手上接過骨灰盒，將於7日凌晨登機飛往台北，將他的骨灰帶回故里。

兩年前的4月，一人在紐約打拼的杜先哲，獨自在法拉盛的紐約長老會皇后醫院過世；當時，紐約市是全球感染新冠的重災區，病殁者難計；根據杜先哲的學姐、美東文化大學校友會前會長羅淑華回憶，當年4月6日晚，她接到時任駐紐約台北經濟文化辦事處組長黃耀良的電話，說杜先哲的家人已有兩周沒有他的消息，致電數次都杳無音訊。

翌日，黃耀良到杜先哲位於貝賽(Bayside)的家中探訪，鄰居也表示已許久未見，信件也有兩周未收，警方而後方查明，3月30日他因病已獨自進入長老會醫院治療，當時院內員工還說，入院時他並未填寫緊急聯絡人，若病亡，有著被送往全美最大「亂葬崗」公墓、紐約哈特島(Hart Island)的風險。

「我就是他的緊急聯絡人！」羅淑華著急和工作人員解釋，此後，她天天與杜先哲保持聯絡，通知他的親人，為他祝福打氣，但那時，電話中的他已氣息微弱。

4月12日清晨5時，杜先哲因心臟衰竭在醫院死亡，當時紐約所有的殯儀館已經爆滿，門口貼滿往生者名字的白紙條，也不准許做任何的告別儀式，收殮師幫他整潔儀容，披上黃色壽袍，蓋上往生被，羅淑華幫他拍了最後一張照片，寄給家人，隨即在4月底將他的遺體火化，家屬們收到照片，在大洋彼岸的寺廟做遠程的告別式。

杜先哲的大哥、二哥由於年事已高，無法來美，而當時台灣的檢疫規定，返台需兩周的旅店隔離以及一周的居家觀察，加上要在紐約辦理法務文件及手續的時間，身為公務員的60旬三哥，也實在無法請出如此長假。

而如果沒有親屬認領，由朋友將骨灰由美帶入台灣的手續及法律程序繁冗複雜，由此，杜先哲的骨灰只好一直被寄放在全福殯儀館，「兩年來，我們一直掛念這件事，心很痛」，羅淑華說，「他活潑、豪爽、幽默，喜歡唱歌，也是熱忱的記者」。

去年9月底與10月間，每年的感恩節都與杜先哲一起度過的好友巫本添回到台灣，與杜先哲的家人先後會面三次，商議歸葬台灣的後事；此次他飛回台北，在當地酒店隔離十天後，會把骨灰交給杜先哲的家人，他們在寺院中已經為他買好了靈骨塔。

「終於塵埃落定，魂歸故里了」，巫本添說。

巫本添將於7日凌晨將搭上長榮航班，帶杜先哲回台灣的家了。(記者鄭怡嫣/攝影)
巫本添將於7日凌晨將搭上長榮航班，帶杜先哲回台灣的家了。(記者鄭怡嫣/攝影)
杜先哲。(友人提供)
杜先哲。(友人提供)

法拉盛 疫情 紐約市

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