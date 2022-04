長島灣大量廢棄捕蝦器已存在20年 成為龍蝦囚牢

長島灣海底有大量廢棄的捕蝦器,龍蝦一旦進去就難以逃生;圖為漁民向海中投擲捕蝦籠。(美聯社)

長島 灣(Long Island Sound)海底有成堆曾捕殺大量龍蝦的廢棄捕集器,迄今繼續危害海底生物,已20多年。

非營利組織康乃爾蘇福克郡合作推廣部(Cornell Cooperative Extension of Suffolk County)十年來致力移除數以千計的這類捕蝦器,今年春天首度將觸角延伸到納蘇郡(Nassau County)水域。龍蝦捕集器附有逃生口,採用遺失或廢棄時會自行腐蝕的材料,但未必如預期般有效。據一家聲納調查公司稱,多數捕蝦器都是長寬高三呎、二呎、一 呎的盒子。

該合作推廣部資深教育 專家康拉托洛.瓦格曼(Scott Curatolo-Wagemann)說,這些捕蝦器已存在15年、20年,深陷泥中的那扇門可能已無法打開,卻還能捕獲海洋生物,像是「鬼釣」(ghost fishing), 生物進去就出不來,最終死在裡面,成為下一個闖入生物的食物。

康拉托洛.瓦格曼說,1990年代末龍蝦滅絕前的龍蝦捕撈業高峰期,長島灣約有50萬個龍蝦捕集器;移除計畫過去十年已在長島附近清除約2萬個捕集器,主要位於蘇福克郡西部海域。

2022年,推廣部與海灣之友(Friends of the Bay)、蠔灣鎮(Town of Oyster Bay)及當地漁業公司合作,計畫出行20趟,在蠔灣附近及康州在內的18哩海域清除幽靈捕蝦器,由國家魚類和野生動物基金會(National Fish and Wildlife Foundation)出資11萬5841元贊助。

海灣之友執行董事強森(Heather Johnson)聲明說,這個計畫有助於解決鮮少被人注意的環境問題。

正轉型商業化的海底探測公司Eastern Search & Survey 創辦人羅伯茨 (Ben Roberts)2020年秋季在蠔灣港附近進行聲納勘測,搜尋海底廢棄捕蝦器。聲納圖像以及捕魚人員提供的訊息有助於辨識廢棄捕蝦器,以便進一步用抓鉤拖拽長線以抓住捕蝦器、而後拉到船上。

紐約州 立石溪大學(Stony Brook University)海洋科學教授薩菲娜(Carl Safina) 說,只要魚線、網或捕捉器遺落,商業捕魚便會製造問題;幽靈捕集器是世界大問題,可能繼續捕殺生物。