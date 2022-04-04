紐約擬用10億牡蠣殼堆成海底礁石 建水下堤以防風暴

紐約市推出「10億牡蠣計畫」，要打造牡蠣礁石，可以防洪，並控制海岸線被風暴侵蝕。(美聯社)

為了加固史泰登島 的海岸線，以防在海潮和颶風的侵蝕下日漸萎縮，紐約市 在超級風暴珊迪後推出一項1億700萬元的防波堤建造計畫，其中一段近半哩是海面下的水下堤(Living Breakwaters)，要用數十億個牡蠣殼堆成海底礁石，全市數十家海鮮餐館參加了捐出牡蠣殼的運動，為保護紐約市免受氣候變遷 的影響做貢獻。

水下堤完工後，將在牡蠣殼內植入牡蠣幼苗，形成牡蠣礁石後，不但可以防洪和控制海岸線被侵蝕，而且還將成為水生物種的新棲息地。

水下堤的設計借鑑了路易斯安那州的經驗，當地湖泊和海灣中的牡蠣礁石，起到了防止浪潮衝擊的作用。設計水下堤的Scape公司的設計師凱蒂·沃夫(Kate Orff)：「大自然是人類世界的背景，但如今卻在衰敗，我們必須重建自然系統，否則就沒有未來。」

在世界上最繁忙的紐約港，水下堤的建設與傳統的築壩工程完全不同，是試圖通過恢復被毀壞的自然生態系統，在重構人與自然關係的同時，也起到保護紐約市不受洪水侵害的作用。

破壞力極大的超級風暴珊迪2012年襲擊紐約，造成190億元慘重損失，全市44人喪命，包括史泰登島的24人。

珊迪過後國會撥給紐約市170億元的重建援助。災後重建計畫的重點是能夠應對氣候變遷帶來的海平面升高與挑戰，而不是違抗自然規律，水下牡蠣堤因此而成為綠色基礎設施的樣板。附在礁石上的牡蠣可抵禦海浪的衝擊，同時還是高效的過濾器，一隻牡蠣一天可過濾50加侖的水，不但吸去污染物，而且淨化水質。

多年來的工業廢物和污水經城市下水道流入和污染了紐約港灣，而這裡早年曾是牡蠣的重要棲息地，牡蠣也是當年原住民的主要食物。

在經過七年的規畫、驗證與測試後，水下堤工程去年9月動工，將在史泰登島外鋪建海底基石與墊層，預計2024年完成。

作為「10億牡蠣計畫」(Billion Oyster Project)主任，丹妮兒·比賽特(Danielle Bissett)負責培育10億顆牡蠣幼苗，以便在水下堤建成後，植入到堤上的牡蠣殼中。

從餐館源源不斷運來的牡蠣殼堆放在總督島上，水下堤的基礎建設完工後，比賽特和她的同事將開始在礁石上接種牡蠣幼苗，預計牡蠣數量2035年將達到10億個。比賽特說：「如果沒有我們的介入，大自然很難快速恢復。恢復的不單只是牡蠣，還有水質。」