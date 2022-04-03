放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

美國出生的自由式滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu)，不久前代表中國在冬奧會上奪金，也因國籍問題引發熱議；對此，華裔移民 律師日前表示，在海外放棄美國國籍並不困難，申請人只需前往當地駐美大使館 面談，按照美國移民法第329條(a)(5)款填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元後，就能放棄國籍。

對於網絡瘋傳放棄美國國籍恐面臨大量的稅金罰款，移民律師朱偉表示，申請放棄美國國籍的民眾，只要沒有欠稅紀錄，只需繳納同年1月1日至放棄國籍日的個人所得稅金，除了繳納2350元的退籍申請費外，一般無須再支付額外的稅金。

朱偉表示，未成年人不可由父母代為申請放棄美國國籍，需親自約見移民官面談，若沒有緊急情況，需等到申請人成年後才能退籍；他補充，若成人放棄美國國籍的六個月內反悔，也可向當地的駐美大使館撤銷申請，恢復原國籍。

對於放棄美國國籍後是否能再次入籍，朱偉說，目前並沒有明確的移民法規指出，拒絕放棄國籍的民眾再次入籍或申請綠卡；他也表示，移民官具有裁量權，他以一位參與中國千人計畫而放棄美國國籍的華人學者舉例，指出這名退籍的學者翌年希望返美參與學術探討時，被拒簽工作簽證 。

移民律師劉汝華表示，美國是移民國家，擁有雙重國籍並不違法，已有部分持有雙重國籍的美國的運動員，代表他國出戰奧運會或足球世界杯等大賽；對於谷愛凌的國籍爭議，他說，恐因兩國近期關係不佳，導致媒體放大了這個話題，但從美國的移民法分析，她不觸犯任何法規，「只要中國承認她、國際奧會認可她的參賽資格。」

劉汝華說，美國公民較難在國內放棄國籍，若申請者決定退籍，需確保自己持有他國的護照與國籍身分，再按照相關要求申請；他說，近年來美國國內的稅收較高，已成為不少有錢人考慮放棄國籍的原因，但他指出，只要這些民眾持有合法的美國簽證，即使退籍後，也不影響他們再次入境。

若放棄美國國籍，朱偉與劉汝華均表示，意味著申請人放棄美國大使館的保護，不再享有公民的權利與責任，若尚未成為另一個國家的公民，恐面臨「無國籍」的風險，日後須持有合法簽證才能訪問美國。