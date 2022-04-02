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房東關閉水電暖趕走租戶 律師：不合法

編譯孫梁／綜合1日電

紐約州的禁止逼遷令(eviction moratorium)1月15日到期，鑑於許多報導披露，一些房東因為沒有收到房租而將供應房客的水電暖關閉，致使一些租客擔憂，他們可能被趕出租屋，在嚴寒中無處可住。

但關掉租客的水電暖是否合法，Welch、Donlon與Czarples律師事務所的律師查珀斯(Anna Czarples)表示，法律將關閉水電暖的行為看做是自行驅趕，民事法是不允許的。且根據刑事法，房東也不能以關閉水電暖的方式強行趕走租客，這一行為可被控一級輕罪。

查珀斯說，「如果租客遇到水電暖被房東故意關閉，方法之一是給警察打電話，請警方調查是否屬於非法驅趕。」

一名房東表示，禁止逼遷令發布後，其他一些房東為了討回拖欠數月的房租而走極端，因為房東認為，州府的禁止逼遷令使他們受到不公對待。

儘管法律關於禁止逼遷令的規定沒有提到天候因素，但天氣可成為房客被驅趕的考慮因素，查珀斯說，「法律有無天氣的規定並不重要，但我認為，如果對房東提出非法驅趕的指控，天氣肯定會是執法人員和法官考慮的因素。」

儘管在嚴寒天氣裡將租戶趕出家門為非法，但疫情連續不斷也使房東陷入困境，緊急租金援助計畫(ERAP)等許多聯邦援助計畫的資金已經告罄，房東和房客都無法提出新申請。

房東 租客 警察

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