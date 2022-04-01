華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 一名七旬華嫗日前走出家門，在街上突遭一名陌生外族裔男子從身後捅一刀，刺穿右腎臟；轄區市警72分局以仇恨犯罪 介入調查，呼籲民眾提供線索，協助警方拘捕嫌犯。

消息指出，3月30日下午1時左右，家住7、8大道53街的70歲華婦林梅(Lin, Mei，姓名皆音譯)離家到附近藥房取藥，往7大道方向走時，突然身後莫名被人捅了一刀；華嫗摸了身後的傷口發現血跡，嫌犯這時已撒腿逃跑，由於案發離家不遠，她第一時間捂著傷口回到家中，向鄰居呼救。

受害者的姪女林女士表示，樓上的租客鄭先生應聲來查看，其背後的傷口流出的鮮血雖不多，但猜測往內流會引發嚴重內傷，於是帶他到附近的一家診所就醫；在診所工作人員的幫助下報警，隨後將受害者送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救。

被捅時老人家身穿較厚的外套，傷口雖然不深，但右腎臟被刺穿，醫生立即進行手術；一路陪伴到醫院的鄭先生說，華嫗從受傷到醫院一直保持清醒，老人家碰上這樣的事內心肯定感到非常害怕，能保住性命真是萬幸。

案發後多名72分局警員到場，根據初步調查，嫌犯在動手前與受害者並未有任何交流，目前以仇恨犯罪進行調查；警員也到附近住家詢問監控錄像，但林女士透露當時很多人對警方敲門都未理會，並沒有可靠的線索，希望知情人士能趕緊提供相關信息，盡早讓嫌犯落網。

受害者形容嫌犯是一名膚色偏淺的外族裔男子，不確定是白人或西語裔，身高5呎6吋，當時使用的是一把像壽司刀的利刃；刺人後往不知名方向逃逸，從頭到尾沒有說上一句話，也沒有打劫受害者的財物。

直到隔天傍晚，多名警方仍封鎖現場調查，在現場協助的布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，目前市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)已獲知此事，要派出四名警探到場進行周密的調查；希望警方和外界對該案高度重視，動用一切資源追緝嫌犯，以重罪起訴。