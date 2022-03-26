三角衣廠火災111周年 悼146罹難女工

紐約三角衣廠火災迎111周年紀念。(市消防局提供)

作為九一一事件前美國歷史上最大災難，三角衣廠大火(Triangle Shirtwaist Factory Fire)奪走146條鮮活生命，兩年疫情 過去，今年在25日迎來了111周年紀念；代表8萬名服裝紡織、酒店、餐飲、洗衣、零售員工的工人聯合會(Workers United/SEIU)當日舉行悼念活動，誦讀逝者姓名，告慰亡靈。

1911年3月25日，曼哈頓三角衣廠大火中，146名16到23歲的年輕女工，在衣廠大樓的工廠內工作，因大門被老闆鎖住無法逃生，被活活燒死；慘劇發生後，40萬紐約民眾走上街頭，要求消防安全和改善工作環境，加強相關立法。

作為1982年華裔車衣工人大罷工 領導者之一的葉月好表示，正是這場大火，敦促了立法，要求改善工廠安全標準，並且促進了國際婦女服裝工人會聯合(International Ladies' Garment Workers' Union，簡稱ILGWU)的發展，

所以才有了1982年6月24日，近2萬名隸屬於ILGWU的製衣工在華埠 舉行的大規模示威罷工，抵抗雇主試圖削減有關假期、加班費以及非工會製造的規定，最終贏得了勝利；她說，「移民女性的力量不可估量。」

工人聯合會主席福克斯(Lynne Fox)則表示，當時管理人員為了防止一些工人趁換班時溜出去休息，將通向樓梯井和出口的門全部上鎖，因為消防車的緊急逃生梯最高只能搭載到6樓，而三角製衣廠卻在8樓，所以遇難的民眾無法正常乘坐梯子下來，只能冒險跳下或者被困燒死。

當晚，每個發言人都唸誦部分亡者的名字，並且默哀。