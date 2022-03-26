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農曆新年大遊行圓滿落幕 華商會感謝民代、警局、義工支持

記者張心／紐約報導
法拉盛華商會舉辦2022年農曆新年大遊行答謝會。（記者張心／攝影）
法拉盛華商會舉辦2022年農曆新年大遊行答謝會。（記者張心／攝影）

為慶祝法拉盛2022年農曆新年大遊行成功舉辦，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)25日舉辦答謝活動，感恩各級民代、市警109分局、當地商家和社區民眾的支持，答謝熱情志願者的積極付出。

從1996年起舉辦的法拉盛農曆新年大遊行，每年會吸引數萬民眾參加，去年因疫情闊別一年的大遊行，於今年2月5日盛大回歸。當日15輛花車和千餘人組成的各行各業遊行方陣，吸引了成千上萬民眾冒著嚴寒熱情參與。州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、國會眾議員孟昭文、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等政要到場，與亞裔社區共慶春節。

華商會理事長王耀明表示，感謝所有的單位眾志成城，將所有人團結在一起，舉辦了一場聲勢浩大、熱鬧非凡的新年大遊行。

農曆新年遊行籌備委員會、法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，1月時自己還因為Omcrion的肆虐而恐慌，不確定今年的新年大遊行是否可以順利舉辦，但在各方鼓勵，尤其是109分局的支持下，最終還是成功舉辦，留給法拉盛社區居民一個熱鬧完滿的農曆新年。

市警109分局局長歐康納(John O'Connell)說道，自己一直很喜歡華社的新春大遊行，許多警員和當地居民都像自己一樣期待活動的順利舉辦，所以自己拼盡全力也要保證今年活動順利舉辦，「農曆新年大遊行當天，我的外甥、外甥女等親朋好友都來了，現場活動和裝飾真是太棒了，真的是一場讓人難忘的盛會。」

黃敏儀辦公室代表朱蕾、華商會總幹事王能、顧問胡師功、秘書張嶼麗、華裔社區領袖陳熠等也出席慶功活動。

遊行 法拉盛 王能

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