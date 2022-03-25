疫苗令部分取消 籃網厄文解放 被炒市府員工不滿擬提告

亞當斯簽署行政令，職業運動員和表演藝術家在紐約市參加活動不再需要接種疫苗。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)24日簽署行政令，宣布部分放鬆私企新冠疫苗 強制接種令，職業運動員和表演藝術家在紐約市 參加活動不再必須接種疫苗，意味著一直拒絕接種的NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)終於可以參加主場比賽；然而，一部分因為抗拒接種疫苗的市府員工認為此舉對他們不公平，擬向法院提訴市府；亞當斯則表示，目前尚無計畫重新聘用因違反接種令被開除的前員工。

亞當斯近期一直備受放鬆防疫的壓力，他在花旗球場簽署行政令時表示，放鬆強制接種令是經濟恢復的需求，「健康不僅意味著生理健康，而且也意味著經濟上要健康；我需要做一些艱難的選擇，人們可能不會同意我的一些決策，但我必須讓紐約市繼續前進；將軍們需要身先士卒，我是因為無畏而被選為市長，而不是因為害怕。」

籃網隊球星厄文因不願接種疫苗，本賽季以來只能參加客場比賽，這項即刻生效的行政令將讓他終於可以回到主場巴克萊中心比賽；除了運動員和表演藝術家，這項行政令還覆蓋球館、體育場、演唱會場地、劇院等表演場所的所有活動和演出人員，包括一些音樂酒吧。

籃網隊當家球星厄文因不願接種疫苗，本賽季以來只能參加客場比賽，這項即刻生效的行政令將讓他終於可以回到主場巴克萊中心比賽。（美聯社）

不過，百老匯劇院聯盟主席馬丁(Charlotte St. Martin)表示，百老匯劇院暫不會改變防疫政策，「我們將繼續與工會、公衛專家合作，評估針對觀眾和演職人員的防疫政策。」大都會歌劇院(Metropolitan Opera)的一名發言人也表示，歌劇院也不會改變防疫政策，所有人進入場地仍須出示接種證明。

亞當斯此舉依然遭到一些抨擊，市議長歐德思(Adrienne Adams)擔憂亞當斯這一公共衛生沒有做到公平，「疫情還未結束，我擔心越來越多模棱兩可的公衛信息被傳達給公眾；這種豁免傳達出錯誤的信息，讓人覺得那些高薪人士和名人，被認為比市府員工更加重要，我反對這一點。」

市議長歐德思擔憂亞當斯這一公共衛生沒有做到公平。（市議會提供）

的確，其他私營企業員工和市府員工，仍須遵守疫苗強制接種令，清潔局831工會、公務員工會DC37、市警察公會(PBA)、教師聯合工會(UFT)等均表示，這項行政令不合理，對市府員工不尊重。

但是，亞當斯表示目前市府尚無計畫重新聘用因為拒絕接種而被開除的前市府員工；他說，受到批評是正常的，但紐約市必須正常運轉，因為這裡嚴重依賴旅遊業。

另外，史泰登島律師基羅米諾(Louis Gelormino)表示，已有超過100名因為不願接種而被開除的紐約市企業員工致電他，打算起訴市府這項豁免令；長島律師摩米吉斯(James Mermigis)也說，接到一些私企員工電話，要起訴市府。