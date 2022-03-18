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熬過疫情卻遭祝融 美東商場貨物全燒光 商家損失慘重

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛五級大火，燒毀一棟商業樓宇，內有數十個商家，都損失慘重。(新華社)
法拉盛五級大火，燒毀一棟商業樓宇，內有數十個商家，都損失慘重。(新華社)

皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發的五級大火，將緬街一棟小商場燒成灰燼，商場內及附近的小商家表示損失慘重，不僅存放的商品全毀，也怕生意不再；有社區人士指出，至少有兩家被燒的店鋪為轉租店(sublease)，預計火情後的房租、賠償、及保險糾紛將面臨麻煩。

被燒毀的緬街40-10號為美東商場，約有30多戶商鋪，販賣手機配件的上海通達傳訊老闆王先生表示，商鋪裡有手機、配件、現金等，預計損失2至3萬元，此前由於沒有足夠的防範意識，並沒有購買意外險等，商品的損失也就算了，但就怕「自此生意不再」。

販賣成人情趣用品的老闆娘伊人表示，倉庫與商鋪中都是「滿滿的貨」，全部都拿不回來，預計損失數萬元，眼下很難確定何時才能重新開張，押了三個月租金的押金也不知是否還能取回，一切都是未知。

在美東商場前販賣福州小吃的60多歲華婦李愛珍表示，她擺放在門店前的兩部推車、以及在地下倉庫存放的幾千多盒小吃已全部被燒毀，共損失3000多元。

來自中國福州、目前獨居在法拉盛的李愛珍還說，由於自己年事已大，找不到其他工作，數月前開始在緬街擺攤，一天賺幾十元的「飯錢」，由於未買保險，也無法獲賠，「損失很大、我也不知道該怎麼辦了」。

毗鄰美東商場的新世紀商場內、手機維修店「Cellphone Fix」的老闆娘陳女士表示，由於現在警消人員17日仍未讓商家回到店內，不知具體損失，但手機等電子產品遇水易壞，損失難以避免，房東此前曾將疫情期間的7000元租金調高至12000元並申請了驅逐令，她正在與房東打官司，如今遇到火情則更雪上加霜。

法拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧表示，2017年在羅斯福大道135-42號發生的四級火災，向二房東租賃的商戶曾面臨保險糾紛，此次火情中，至少有兩家被燒的店鋪為轉租店(sublease)，預計火情後的房租、賠償以及保險糾紛，也將面臨麻煩。

在美東商場前販賣福州小吃的60多歲華婦李愛珍，歎息損失慘重。(記者鄭怡嫣/攝影)
在美東商場前販賣福州小吃的60多歲華婦李愛珍，歎息損失慘重。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛大火，美東商場被燒毀，裡面的數十家商戶，面對火災都一籌莫展。(記者鄭怡嫣/...
法拉盛大火，美東商場被燒毀，裡面的數十家商戶，面對火災都一籌莫展。(記者鄭怡嫣/攝影)
美東商場在法拉盛一場五級大火中被燒毀。(記者鄭怡嫣/攝影)
美東商場在法拉盛一場五級大火中被燒毀。(記者鄭怡嫣/攝影)

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