封城2年紀念日 餐館、公校回溯艱難求生疫情時光

佛菩提素食如今逐漸恢復往日的室內用餐人數。（記者張心／攝影）

2020年3月16日，紐約市因為突如其來的新冠疫情 緊急「封城」，餐館、公校 、企業及這座城市的每一個體，不得不邁入未知而艱難的隔離生活；回溯過去兩年漫長的疫情時光，除了終於熬過來「劫後餘生」的萬幸，人們內心更多懷抱的，是對疫後嶄新生活的期許與嚮往。

「我們是靠著不放棄的決心艱難扛過來的。」聞名全美的華埠 老店佛菩提素食(Bodhi Kosher Vegetarian Restaurant)經理Christine Bai，回憶兩年前接到政府封城通知的時刻還是心有餘悸，「當時大家都很緊張害怕，一方面是病毒，一方面是收入，無奈只能先停業了兩個月。」

然而疫情前無論是堂食還是外賣都生意紅火的佛菩提素食，再度營業後迎來的卻是一片蕭條，「當時政府開始允許戶外用餐，我們擺了幾張桌子，但一天下來幾乎沒人光顧，外賣也一點生意都沒有，這種困境大概一直持續到2021年上半年。」

隨著疫苗的推出，人們開始嘗試外出吃飯，稍微有了起色的餐館生意，卻又出現了新的難題，「華埠的遊民多了起來，我們戶外用餐的位置不大，但經常有遊民將裡面的電線設備拔掉，每天上午開業時都能看到他們留宿過的大小便，我們不得不花很大的力氣，日日深度清潔。」

回溯疫情的兩年，Christine Bai感慨店鋪確實虧了不少錢，但好在老闆的信念和堅持使這家華埠老店「躲過浩劫」，「自始至終老闆都沒有裁掉任何一位員工，哪怕最艱難的時候也安排我們輪流上班，讓我們每個人每月能交得起房租。」

如今又恢復往日客流熙攘的佛菩提素食，Christine Bai直言，和疫情前相比生意仍差，通貨膨脹的影響使進貨困難、客戶流失及招工艱難，「但一步步來吧，希望未來能越來越好。」

同樣談及兩年前的「封城」時，華裔家長朱雅婷也是記憶猶新，「前一天是我女兒生日，記得我們剛從餐館慶祝出來就收到校方通知，說公校要關閉，所有人員轉為網課，當時家長群瞬間就慌亂了。」

朱雅婷回憶，遠程教學期間做為家長組織領袖的自己，最常聽到的反饋就是「很生氣」，「很多公校學生家長發現，學校對於遠距教學一無所知，教育質量很差，孩子跟不上教學步伐，寶貴的學習時間在疫情中被消耗。」

當終於熬到2021年，公校開始允許線下和線上混合教學，多數華人家長對於返校仍舊感到不放心，「我女兒就讀的華埠雙文學校，70%的家庭選擇繼續遠程授課，回到學校的孩子們也要保持社交距離，這種特殊的體驗，對孩子的心理留下的影響是複雜而深刻的。」

在朱雅婷眼中，質量不達標的遠距授課加劇了移民家庭學生的教育差距，「想到這些孩子錯失的學習時間我就很難過，疫情對他們造成的教育損失是難以彌補的，」

「確實有很多難以彌補的代價，比如很多人經過疫情就再也回不來了。」剛返回高盛銀行辦公室工作的陳昱玲，在2020年3月打包了所有文件，開始居家辦公，同在華爾街私募基金工作的同窗好友，因為疫情導致公司收益不佳而不得不被裁員回中國，「還有一位美國銀行的朋友，母親在武漢過年，成了全球最早一批的新冠感染者，確診兩個月後就不幸逝世，那位朋友也因此性格發生了非常大的變化。」

「所以我更想珍惜當下所擁有的生活，無論疫情帶來的艱難有多少，好在我和愛的人們都平安熬過來了，未來的每一天在我心中都是值得珍惜的。」陳昱玲說。