紐約客談╱紐約幾起大案 性別謎團亂了套

83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)

紐約市 最近有幾起重大刑事案件，出現了與性別有關的特別話題，有幾名嫌犯和受害人，是變性人或同性戀，不只外貌形象上比較怪異，也給警方確定性別造成了困擾。

紐約現代藝術博物館(MoMA)日前發生兩名員工遭一名有精神疾病、被取消會員資格並拒絕入內的男子用刀刺傷，警方在案發後公布的信息顯示，兩位受害者為一男一女，但是從媒體拍攝的現場視頻來看，兩名傷者都有明顯的女性特徵。

警方公布的性別讓媒體亂了套，有的媒體尊重警方信息，寫受害人是一男一女；有的媒體相信眼見為實，寫傷者是兩名女性；還有一些媒體，乾脆隱去了受害者性別，只寫兩名員工遭刺傷。

有消息說，其中一名貌似女性的傷者，對警方堅持說自己是男性；根據紐約市的現行法規，警方需要尊重當事人對自己性別的認定；也許當事人只是男扮女裝，也許是女兒身但認為自己是男性，總之這個謎團待解。

上周發生在布碌崙(布魯克林)的一起碎屍案，警方抓獲了83歲的連環殺手馬賽林(Harvey Marcelin)，他是一名變性人，此前就已殺害兩位女朋友，曾入獄數十年；警方起初循線跟蹤一名涉嫌拋屍的女子，結果抓到之後才發現是一名男性；從法院提供的兇嫌圖片來看，馬賽林的臉部外貌看得出男性的輪廓，但頭髮的打扮則偏女性化。

日前還有一椿仇恨亞裔 攻擊案，一名華裔男子在曼哈頓的地鐵站 被歹徒用鎚子打傷頭部、頭破血流，警方抓獲的48歲嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)也是男性，但落網後卻高喊自己是女性；從作案現場視頻可見，嫌犯留著披肩長髮，衣服也是女性時裝，但掄起鐵鎚時，卻是凶神惡煞。