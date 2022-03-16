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妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

記者顏潔恩／紐約報導
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

費城日前發生一起入室攻擊案件，一名華男在強暴華女未遂後拿刀連捅對方及其兩名兒子，在經治療後三人無性命危險；受害女性的丈夫15日來紐約，造訪布碌崙(布魯克林)亞裔社團聯合總會，想到家中情況，傷心欲絕，提出幾項訴求，包括要求嚴懲嫌犯、申請受害者母親來美照料、並呼籲愛心人士捐款，幫助他們一家從這段恐怖的經歷中走出來。

根據費城警方消息，本月6日下午2時左右，39歲的倪恆健(Hengjian Ni，音譯)在費城梅菲爾社區(Mayfair)諾爾街(Knorr Street)一棟民宅內，試圖強姦37歲的華裔女同事林玉芳，未得手後他用刀對其展開攻擊，造成其頭部和手部嚴重刺傷；受害人兩名15歲及十歲的兒子問聲趕來，保護母親過程中也遭嫌犯刺傷，倪恆健最終到警局投案。

林玉芳的姊姊、丈夫趙善枝15日訪問紐約亞總會，披露更多內情，他們一家剛從布碌崙搬到費城不到一年；期間趙善枝前往俄亥俄州(Ohio)餐館打工，妻子則在沙拉廠工作，結識了嫌犯倪恆健；案發後趙善枝接到兒子的電話，急忙從外州趕回費城。

陳玉芳的丈夫(右二)、姊姊造訪亞總會會長陳善莊。(記者顏潔恩/攝影)
陳玉芳的丈夫(右二)、姊姊造訪亞總會會長陳善莊。(記者顏潔恩/攝影)

在經過數天搶救之後，11日林玉芳已出院返家休養，但精神受到重挫，只要一提起嫌犯就會極度恐懼，身體方面只要止痛藥效一過，就疼痛到眼淚直流；最大的兒子頭皮被切一塊，背後一整片被抓傷、老二則前後腦勺及手臂被砍傷，兩人目前狀態恢復不錯，已返校上課，可晚上會做惡夢到哭泣，隔天問又講不出原因，作為父親的趙善枝看在眼裡心疼不已。

據趙善枝了解，倪恆健和他夫婦倆都是福州市連江縣人，得知他離過婚，但攻擊其一家的動機未明；他表示妻子入廠工作也就半年左右，和嫌犯無冤無仇，案發當日妻子因打掃家務未將門上鎖，不知嫌犯手何時進來，也不知道為什麼要下毒手。

「當孩子給我打電話時，我第一點想到以為是在外面被打劫，當知道是在家裡面時，心裡咯噔一下」，趙善枝氣憤地苛責嫌犯，心裡太變態和扭曲，給他們一家造成極大的傷害；如今趙善枝不得已要辭掉外州的工作，回到費城照顧妻小，「實在是一步都走不開」，當天也是請求親戚幫忙才能前往紐約求助。

趙善枝提出幾項訴求，首先希望法官能夠給倪恆健判以重罪，嚴懲他的罪行；另外身為公民的太太正為其60多歲的母親辦理移民身分來美，望亞總會能助一臂之力，讓她能盡早來美照顧受傷的妻小三人，好讓趙善枝可重新工作、養家糊口。

最後他們一家人失去經濟來源，且要承擔陳玉芳龐大的醫療費用，害怕遭到嫌犯報復，又要考慮搬家到其他住處，急需用錢，懇請愛心人士捐贈善款；可寄送支票到地址3251 Knorr St Philadelphia, PA 19149，收款人為Shan Zhi Zhao。

陳玉芳被砍後從樓梯殘喘下樓。(視頻截圖)
陳玉芳被砍後從樓梯殘喘下樓。(視頻截圖)
兩個孩子的後腦勺都被砍傷。(趙善枝提供)
兩個孩子的後腦勺都被砍傷。(趙善枝提供)
39歲的倪恆健。（警方提供）
39歲的倪恆健。（警方提供）

費城 布碌崙 俄亥俄州

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