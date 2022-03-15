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紐約客談／遊民問題延燒 社區鬥爭應注意策略

紐約客談

華埠新建遊民所的計畫遭到社區強烈反對，本來社區團結之際，有可能扭轉市府的政策，但如今又新增變數：遊民遭攻擊事件頻發，可能讓反遊民所落入政治不正確的境地。

連環殺手在華府和紐約市已經連續作案五起，造成兩死三傷，其中在紐約市一天之內作案兩起，造成遊民群體群情激奮；市長亞當斯也矢言要將兇手繩之以法，並加強遊民服務，敦促所有遊民找到庇護處所，避免露宿街頭，再次遭到攻擊。

毫無疑問，從人身安全的角度來講，遊民群體是最容易受傷害的；這一系列攻擊事件，又繼續將遊民群體擺在了受害者、弱者的位置，會得到輿論天然的憐憫；遊民群體在集會之時，也不斷聲稱，遊民之所以遭到攻擊，是因為媒體日復一日的將遊民標記為危險群體，才招致危險分子報復。

而且，遊民正義問題屬於政治正確，其訴求也就有民主黨民代在後推波助瀾；如今，社區擔憂遊民所聚集在華裔社區會導致治安惡化，要繼續阻止在社區新建遊民所，就必須注意鬥爭策略。

首先，抗爭時首先應避免將「遊民」和「危險」連接在一起，因為這種連接已經被打成政治不正確，繼續推動一定會激化華裔社區與左派的矛盾，實操上不利於達成目的；遊民的遭遇應當憐憫，應該站在幫助遊民解決問題的態度，而非把遊民當做問題。

其次，解決遊民問題，不只新建遊民所一個方法；無論是亞當斯，還是遊民團體本身，也都提到了諸多辦法，包括新建可負擔住房等，社區應努力將政策導向放在這些其他辦法上，遊民所是治標不治本。

（紐約客談，每周二至周六見報）

遊民 亞當斯 紐約市

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