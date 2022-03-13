市教育局：未接種疫苗高中生 不能參加畢業舞會

未接種新冠疫苗的紐約高中畢業生，將不能參加學校組織的畢業舞會；圖為曼哈頓一所藝術高中的學生。(路透)

畢業季將至，不少高中的畢業舞會提上日程，但一些學生陷入兩難境地，因為市教育局 規定，沒有接種新冠疫苗 的學生，將不能參加學校舉辦的舞會和體育比賽。

對於今年的高中畢業生來說，在找到心儀的舞會禮服和舞伴之前，首先要處理的事情，就是接種新冠疫苗。「雖然不接種疫苗也可以去學校，但是市教育局規定不接種就不能參加畢業舞會。」

一名高12年級學生Jade Mendez表示，她沒接種疫苗，但已購買了價值110元的舞會門票，正在為禮服的挑選糾結，「市教育根本不在乎學生的真實想法。」

皇后區長島市 高中(Long Island City HS)的學生會主席Garrett Morgan Jr.表示，不少同學都在詢問他學校的舞會安排，但當知道未接種疫苗就不能參加時，都非常失望，「懇請市府不要讓學生們難過，我們已經經歷了兩年的疫情，很需要彌補錯過的生活體驗，我們需要舞會，需要一個完整的高中回憶。」

市教育局表示，對於今年高中舞會能夠回歸，感到非常「興奮」，但是只能允許接種疫苗的學生們參加，「不排除未來進一步審視該政策，允許沒接種疫苗的學生加入舞會。」

根據市教育局披露的數據，截至目前，全市5歲至17歲的學生中，新冠疫苗接種率為56%。

一名高中生的母親Kiera Richardson問道，「如果都允許了孩子們不接種疫苗、不戴口罩就能到校上課，那為什麼不能讓他們在舞會上跳舞？這兩者有什麼區別？」