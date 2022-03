皇后學院校長吳華揚演講 「疫情後的亞裔」走在命運分叉口

美東華人學術联誼會董事會成員與吳華揚(左四)。(美東華人學術联誼會提供)

紐約市立大學皇后學院(Queens College, CUNY)校長吳華揚,12日在題為「疫情 後的亞裔 —從公民權利到美國夢」(Asian Americans After Covid-19-From Civil Rights to American Dreams)的演講中指出,當前的仇恨亞裔風潮,使亞裔走在了命運的分叉口,亞裔似乎從來沒有真正屬於過美國。 吳華揚發表「疫情後的亞裔—從公民權利到美國夢」主旨演講。(在線直播截圖)

演講會由美東華人 學術聯誼會在皇后學院主辦,吸引了上千名師生和各界民眾在線上和線下聆聽;吳華揚在一個多小時的演講中,從學界報告結合個人經歷、新聞事件等,回溯了亞裔在美國的歷史,分析了社會對於亞裔的心理共識,以及應對和消除仇亞犯罪的未來構想。

吳華揚說,「我的祖輩和大多數的亞裔一樣,懷抱追尋美國夢的熱情來到這片土地,想像這是一個包容和多元的國家,然而不幸的是,當前的仇亞現象成為了社會的轉折點,使亞裔走在了命運的分叉口。」

他回憶,在他2002年出版的「Yellow: Race in America Beyond Black and White」一書中,曾提及自己作為班上唯一的亞裔,飽受同學嘲笑,這使他明白了美國種族不平等的真相,「這世界不是只有黑白,社會也不是只有黑人和白人;我校學生講的語言至少有超過100種,這讓我更想要建立一種可超越族裔的教育體制。」

吳華揚也分析了美國社會對於亞裔的典型認知,譬如,理應認為亞裔是數學和科學尖子生,又或者很有禮貌又謙遜,卻缺少魄力無法擔任領導重任,「似乎在這個社會的認知中,亞裔從來沒有真正屬於過美國,他們以為我們有獨特的文化,我們終將回去所屬的另一個大洲。」

面對疫情激發的仇恨亞裔犯罪,吳華揚表示,針對亞裔的暴力不是新的,但是獲得的關注和集體意識是全新的,「亞特蘭大按摩店系列槍殺案是重大的轉折點,去年我參加了法拉盛的反仇亞犯罪大遊行,我看到從小孩到大人、成千上百的亞裔一起聚集在街上,為了我們的權益而吶喊,我很感動,希望未來更多的亞裔能夠站出來,為了我們的公民權利而戰鬥。」

吳華揚也是華人精英組織百人會的前會長,也是皇后學院首位華人校長;身為台灣二代移民的他,1988年從約翰霍普金斯大學取得學士學位,1991年從密西根大學取得法學博士學位,2006年完成哈佛大學教育學院管理發展項目。