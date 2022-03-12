皇后學院校長吳華揚演講 「疫情後的亞裔」走在命運分叉口

美東華人學術联誼會董事會成員與吳華揚(左四)。（美東華人學術联誼會提供）

紐約市立大學皇后學院(Queens College, CUNY)校長吳華揚，12日在題為「疫情 後的亞裔 —從公民權利到美國夢」(Asian Americans After Covid-19－From Civil Rights to American Dreams)的演講中指出，當前的仇恨亞裔風潮，使亞裔走在了命運的分叉口，亞裔似乎從來沒有真正屬於過美國。 吳華揚發表「疫情後的亞裔—從公民權利到美國夢」主旨演講。（在線直播截圖）

演講會由美東華人 學術聯誼會在皇后學院主辦，吸引了上千名師生和各界民眾在線上和線下聆聽；吳華揚在一個多小時的演講中，從學界報告結合個人經歷、新聞事件等，回溯了亞裔在美國的歷史，分析了社會對於亞裔的心理共識，以及應對和消除仇亞犯罪的未來構想。

吳華揚說，「我的祖輩和大多數的亞裔一樣，懷抱追尋美國夢的熱情來到這片土地，想像這是一個包容和多元的國家，然而不幸的是，當前的仇亞現象成為了社會的轉折點，使亞裔走在了命運的分叉口。」

他回憶，在他2002年出版的「Yellow: Race in America Beyond Black and White」一書中，曾提及自己作為班上唯一的亞裔，飽受同學嘲笑，這使他明白了美國種族不平等的真相，「這世界不是只有黑白，社會也不是只有黑人和白人；我校學生講的語言至少有超過100種，這讓我更想要建立一種可超越族裔的教育體制。」

吳華揚也分析了美國社會對於亞裔的典型認知，譬如，理應認為亞裔是數學和科學尖子生，又或者很有禮貌又謙遜，卻缺少魄力無法擔任領導重任，「似乎在這個社會的認知中，亞裔從來沒有真正屬於過美國，他們以為我們有獨特的文化，我們終將回去所屬的另一個大洲。」

面對疫情激發的仇恨亞裔犯罪，吳華揚表示，針對亞裔的暴力不是新的，但是獲得的關注和集體意識是全新的，「亞特蘭大按摩店系列槍殺案是重大的轉折點，去年我參加了法拉盛的反仇亞犯罪大遊行，我看到從小孩到大人、成千上百的亞裔一起聚集在街上，為了我們的權益而吶喊，我很感動，希望未來更多的亞裔能夠站出來，為了我們的公民權利而戰鬥。」

吳華揚也是華人精英組織百人會的前會長，也是皇后學院首位華人校長；身為台灣二代移民的他，1988年從約翰霍普金斯大學取得學士學位，1991年從密西根大學取得法學博士學位，2006年完成哈佛大學教育學院管理發展項目。