紐約客談／辭職下台的葛謨 會否再度出山？

去年因醜聞被迫辭職下台的前州長葛謨 ，在一份有關州長民主黨初選的最新民調 中，取得高達33%的支持率，僅以四個百分點的差距，落後於他的繼任者、現任州長霍楚，遙遙領先於其他黨內參選人。這一民調表明，看起來已名譽掃地、身敗名裂的葛謨，仍然有他的基本盤和死忠支持者；不過真心希望他不要復出政壇、再度參選，無論什麼職務。

葛謨是因為涉嫌性騷擾 多位州府女下屬、並在新冠疫情期間瞞報州內養老院死亡數字，而遭到州議會彈劾調查，在巨大壓力之下灰溜溜辭官的；不過針對他的多項性騷指控，最終都免於起訴；只是法律上雖然宣告他無罪，但是他對女性的不當行為飽受撻伐，讓他名譽掃地。

不過近期葛謨有復出公眾視野的跡象，他先是在紐約市一座教堂的活動上發表演講，這是他自去年8月10日卸任以後首次公開露面，自稱在過去幾個月過得非常艱難，是他一生中最艱難的時期，包括辭任州長、被媒體拷打、同事被譏諷、弟弟被開除，他說自己學到了「十足的教訓」。

葛謨的發言仍然不見悔意，尤其是與性騷擾相關的內容，他說「沒人告訴我這樣做會讓別人感到不適，我也從未覺得我讓任何人不適」。他還諷刺州檢察長詹樂霞對他的調查沒有導致任何定罪，「這場調查花了數千萬元，這都是你們(納稅人)的錢」。

葛謨到底會不會復出參選？之前傳說他要出馬競選他擔任州長前的職位—州檢察長，意在挑戰讓他出醜並辭職的詹樂霞，但他的幕僚已經代他予以否認；那麼州長或其他職位呢？目前還是霧裡看花、未有定論。

不過正如民調所反映的，雖然葛謨仍有一定支持度，但接近三分之二的紐約州選民還是認為，他已不適合再出來競選公職。只是雄心勃勃的葛謨，會甘於平淡與寂寞嗎？