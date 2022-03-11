我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

紐約客談／對抗欺凌 亞裔應先強大自己

紐約客談

紐約市仇恨攻擊亞裔案件頻發，亞裔民眾苦不堪言，出門不敢坐地鐵，上街也要躲著走；縱使總統、州長、市長撂下絕不姑息仇恨犯罪的狠話，警方也專門設立仇恨犯罪部門，檢方也加大起訴仇亞犯罪的力度，但攻擊亞裔案件仍然未能止歇。

種族歧視或敵視也好，因為新冠疫情而遷怒亞裔也罷，犯罪分子的攻擊意圖，用正常的思維、法律的秩序，都難以扭轉；其實很容易解讀為何亞裔最易受害，那就是族裔間身體素質的巨大差異：嫌犯大都又高又壯，而亞裔普遍身材弱小。

拋開受教育程度、傳統禮儀等文明指標，人類社會也是自然界的延伸，而大自然的法則，就是弱肉強食。亞裔的平均身高和體重，要遜色於其他族裔，這在體育界表現得淋漓盡致，凡對抗性強的項目，如美式足球、冰球、足球、籃球，都鮮有亞裔的身影。

而亞裔偏重教育、疏於體育鍛煉的特點，也是造成身體孱弱的重要因素，身高和體重取決於人種和遺傳，而健身則可在後天彌補不足，然而，有多少亞裔家長要求子女學業與體魄並重？美國社會也因此對亞裔產生了學強體弱的刻板印象。

絕大多數的仇恨亞裔犯罪，都是施暴者在在公共場合，隨機選擇了最弱小者作為欺凌對象，而身材弱小的亞裔，受害的比例顯然最高；在那些本來就有精神問題的遊民面前，教育與文明都是虛無，狹路相逢，只有弱肉強食。

亞裔若想依靠立法保護、嚴厲執法、族裔教育來擺脫仇恨犯罪，是不甚靠譜的；最有效的自保之道，就是讓自己從身體到心理上都強大起來，有勇氣對抗欺凌，有能力以暴制暴。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞裔 教育 仇恨犯罪

上一則

紐約市啟動5-11歲兒童疫苗普及接種運動

下一則

遊民所安全問題 市長：不可接受 應配備心理健康服務

延伸閱讀

紐約客談／口罩之爭 仍然是政治問題

紐約客談／口罩之爭 仍然是政治問題
紐約客談／油價催升物價 紐約客雪上加霜

紐約客談／油價催升物價 紐約客雪上加霜
紐約客談／疫情趨緩 該慢慢摘下口罩了

紐約客談／疫情趨緩 該慢慢摘下口罩了
紐約客談／防疫政策漸鬆 紐約邁入復興正軌

紐約客談／防疫政策漸鬆 紐約邁入復興正軌
紐約客談／治理仇亞犯罪 需多管齊下

紐約客談／治理仇亞犯罪 需多管齊下

熱門新聞

布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官