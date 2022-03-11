紐約客談／對抗欺凌 亞裔應先強大自己

紐約市仇恨攻擊亞裔 案件頻發，亞裔民眾苦不堪言，出門不敢坐地鐵，上街也要躲著走；縱使總統、州長、市長撂下絕不姑息仇恨犯罪 的狠話，警方也專門設立仇恨犯罪部門，檢方也加大起訴仇亞犯罪的力度，但攻擊亞裔案件仍然未能止歇。

種族歧視或敵視也好，因為新冠疫情而遷怒亞裔也罷，犯罪分子的攻擊意圖，用正常的思維、法律的秩序，都難以扭轉；其實很容易解讀為何亞裔最易受害，那就是族裔間身體素質的巨大差異：嫌犯大都又高又壯，而亞裔普遍身材弱小。

拋開受教育 程度、傳統禮儀等文明指標，人類社會也是自然界的延伸，而大自然的法則，就是弱肉強食。亞裔的平均身高和體重，要遜色於其他族裔，這在體育界表現得淋漓盡致，凡對抗性強的項目，如美式足球、冰球、足球、籃球，都鮮有亞裔的身影。

而亞裔偏重教育、疏於體育鍛煉的特點，也是造成身體孱弱的重要因素，身高和體重取決於人種和遺傳，而健身則可在後天彌補不足，然而，有多少亞裔家長要求子女學業與體魄並重？美國社會也因此對亞裔產生了學強體弱的刻板印象。

絕大多數的仇恨亞裔犯罪，都是施暴者在在公共場合，隨機選擇了最弱小者作為欺凌對象，而身材弱小的亞裔，受害的比例顯然最高；在那些本來就有精神問題的遊民面前，教育與文明都是虛無，狹路相逢，只有弱肉強食。

亞裔若想依靠立法保護、嚴厲執法、族裔教育來擺脫仇恨犯罪，是不甚靠譜的；最有效的自保之道，就是讓自己從身體到心理上都強大起來，有勇氣對抗欺凌，有能力以暴制暴。

紐約客談，每周二至周六見報。