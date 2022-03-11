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紐約大學亞裔學生又被攻擊 學校發安全郵件警告

記者張晨／紐約報導
紐約大學再曝亞裔學生被攻擊，學校發安全郵件示警。(記者張晨/攝影)
紐約大學再曝亞裔學生被攻擊，學校發安全郵件示警。(記者張晨/攝影)

紐約大學曼哈頓主校區2月發生一系列針對學生的攻擊案件，且四起中的三起受害者為亞裔；校方10日發出郵件通報，又有一名亞裔女學生在東村附近被人毆打，目前學校安保部門已經介入，並上報市警仇恨犯罪小組。

校園安全副主管麥克斯蒂恩(Patricia McSteen)在這封發給學生的郵件中寫道，一名學生向校園安全部門報告說，9日晚7時左右，她在東村阿斯特廣場(Astor Place)附近被一個路人毆打，雙方並沒有衝突，也無言語交流。

郵件中特別指出，這名受害的學生為亞裔，襲擊她的人被據描述是一個深色皮膚的男性、身高約5呎7吋，體重140磅，作案時穿著紅色襯衫和卡其褲。

受害者亞女左眼被嫌犯揮拳擊中，她回憶稱，嫌犯動手過程中咕噥了一句難以理解的話，然後沿在百老匯大道向北逃逸。

紐約大學表示，校園安全處正在調查這一案件，並已向市警仇恨犯罪小組報告，並呼籲任何人知曉與最近這起案件的任何信息可立即請聯繫校園安全部門或撥打911。

「謝天謝地，這名學生的傷勢並不嚴重。」麥克斯蒂恩說，這次對襲擊者的描述和2月份發生在華盛頓廣場東部的案件有很大的不同；但如今社區中又有一名亞裔在街上無緣無故遭到攻擊，很難得出反亞裔偏見不存在的結論。

麥克斯蒂恩指出，偏見不會被容忍，當目擊者可以安全介入時，希望所有人能盡其所能，如果不能安全介入，就應該打電話報警；「最重要的是，希望亞裔師生相信，我們對此非常重視，並會與他們並肩反對仇恨。」

亞裔 紐約大學 仇恨犯罪

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