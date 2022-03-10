馬泰致函社服局：華埠遊民所太多

馬泰日前致信市社會服務局，指遊民服務局目前在曼哈頓華埠規畫的遊民所過多。（記者和釗宇／攝影）

市議員馬泰(Chris Marte)日前致函市社會服務局(Department of Social Services)局長詹金斯(Gary Jenkins)，指出遊民 服務局(Department of Homeless Service)目前在曼哈頓華埠 規畫的遊民所過多，違反了市府平均分配城市基礎設施的宗旨，敦促遊民服務局改變政策。

市遊民服務局由社會服務局管轄，該局此前在華埠周邊社區規畫設置四個新遊民所，儘管新收容所設施分别位於曼哈頓第二社區委員會和第三社區委員會轄區内，但所有四個新遊民所的選址均位於華裔居民和小商家企業密集的區域，遭到社區激烈反對。

馬泰在信中表示，遊民服務局目前推行的「平分負擔」分析方法(fair share analysis)沒有做到平分的效果，大量遊民所被放進華埠以及其他低收入移民社區，這不是平分負擔；「目前的分析方法導致包括華埠在內的社區，建設了超過其容量的遊民所。」

馬泰呼籲遊民服務局和社會服務局立即改變其現有的「平分負擔」分析方法，建議將其他不屬於遊民服務局的下屬機構，如安全注射站、監獄、酒店收容所和戒毒中心等容易引起社區反響的城市設施，納入現有的平分負擔分析中。

同時，馬泰呼籲遊民服務局應增強透明性，在通知社區委員會、民選官員和公眾之前，公布平分負擔分析的報告；他表示，任何新增遊民所的選址都用採取新的分析方法。

根據紐約市憲章規定，可能增加社區負擔的城市設施，其選址必須經過「平分負擔」分析，以確保「公平分配城市的設施，避免過度集中的設施可能對社區風貌產生負面影響」。