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布碌崙91歲老人在家門口遇搶 用手杖逼退劫匪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙搶劫者用拐棍敲擊老人頭部 ，老人用手杖自衛。(警方提供)
布碌崙搶劫者用拐棍敲擊老人頭部 ，老人用手杖自衛。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)一名耆老在家門前遭遇搶劫，還被搶劫者用柺棍敲打頭部，這位老人隨即用手杖自我防衛，迫使劫匪離開現場；警方98日公布嫌犯影像展開通緝

7日清晨6時半，在布碌崙中木(Midwood)東14街和I大道交界處，一位91歲的男性耆老獨自坐在門前的台階上；這時，一名拄著柺棍、腿稍微有點瘸的陌生男子走上前來，向這位老者索要現金。老人給了他四元錢，這位不明身份者嫌不夠，想要更多現金，並且還用柺棍敲擊這位老者的頭部。

受害人用隨身的手杖進行防衛，攻擊者於是離開現場，走到東16街和J大道交界處的公車站，登上東向行駛的B6公車。

遇襲耆老的頭部受傷、眼角開裂，被送醫治療，所幸傷勢無大礙。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 手機 通緝

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