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CSI李昌鈺鑑識科學夏令營回歸 7月11到19日 歡迎報名

【紐約訊】
2022年CSI鑑識科學營恢復實體營隊，名額有限，請踴躍報名。(主辦方提供)
2022年CSI鑑識科學營恢復實體營隊，名額有限，請踴躍報名。(主辦方提供)

自2020年以來，因新冠疫情影響，李昌鈺鑑識科學實體營隊已暫停兩屆，今年在主辦單位李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報雙方協議下，正式恢復實體營隊活動；歡迎對鑑識科學有興趣的青年學子，向世界日報活動組報名參加；無法參加實體營隊的學員，也可報名線上課程，學習鑑識科學領域的知識。

今年的營隊將為期九天，從7月11日(周一)至7月19日(周二)；學生將學習鑑識科學基本理論，並從化學、生物、物理、電腦等角度學習如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定，另外還有彈道課程及網路犯罪課程。

學員將會在美國首屈一指、造價1400萬元、有各類先進設備的李昌鈺鑑識中心學習，聽神探分析真實案例。課程也將安排參訪康州高級法院、議會，並到耶魯大學參觀上課，體驗一流大學及司法、政府運作。

李昌鈺博士也將分享自己的奮鬥故事、做人做事的道理、知名案子的解說，幫助學生立定志向，對此行業有更深一步的認識。

學員在營隊中將被分組，實地演練犯罪現場模擬，將兩周所學運用在實地操作上，並製作一份破案報告，在營隊的最後一天向教授們報告。

所有學生都可以得到一份結業證書，李博士也設立科學營獎學金、獎狀給表現優異的學生。

國際知名鑑識科學專家李昌鈺博士表示，人的一生需不斷學習新知，尤其是求學、做人的道理。刑事鑑定只是職場、求學生涯的起點。許多學生嚮往刑事鑑定等科學，但不確定適合何種領域，藉夏令營廣泛接觸，家長也可視子女興趣、強項栽培。即便未來不走鑑識科學這條路，但邏輯思維對未來學習、就業都有益處。

CSI科學營有許多現場模擬課程，讓學員觀察、重建、分析，配合人證、錄像、通聯紀錄等，有系統地找出答案。學員分組，有組長及不同分工，學習破案是種團隊合作，職場重視的不同專長、領導及管理能力，也是教學重點之一。

2022 CSI鑑識科學營採全英文授課，歡迎對鑑識科學、偵查、破案感興趣的青年學子(13歲以上)報名參加。營隊名額有限，請把握機會參加，額滿將提前截止報名。

報名洽詢電話(718)746-8889，分機6361。或發電子郵件至[email protected]

更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁「World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營」。

2022年CSI李昌鈺鑑識科學營開放報名。(主辦方提供)
2022年CSI李昌鈺鑑識科學營開放報名。(主辦方提供)

李昌鈺 世界日報 耶魯大學

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