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近百家長市政廳示威 要求取消五歲以下口罩令

記者和釗宇／紐約報導
集會組織者詹珀表示，根據州府數據，實際上只有零到一歲兒童感染後住院率較高。（記者和釗宇／攝影）
集會組織者詹珀表示，根據州府數據，實際上只有零到一歲兒童感染後住院率較高。（記者和釗宇／攝影）

近百家長7日在市政廳公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向州高等法院申請禁止令，共和黨州長參選人李修頓(Lee Zeldin)和小朱利安尼(Andrew Giuliani)到場聲援；華裔教育維權人士表示，防疫固然重要，但不應讓孩子因為戴口罩而失去與人交流的機會。

影音來源：記者和釗宇

集會組織者詹珀(Daniela Jamper)表示，這場集會是家長通過社交網路自發組織，背後沒有任何組織站台；她表示，二至五歲兒童感染新冠罹患重症的概率非常低，有數據證明，未接種的小孩比已接種的成年人感染的概率還要小；市府一直引用零至四歲兒童的住院率，但根據州府數據，實際上只有零至一歲兒童感染後住院率較高；「現在低齡兒童竟然還要遵守最嚴格的防疫，這是錯誤的，他們需要看到朋友們的臉。」

律師切薩(Michael Chessa)表示，本周他將代表家長向州高等法院提訴，要求法庭出具禁止令，暫停紐約市五歲以下兒童的口罩令，因為市府不應有此權力；「紐約市正在侵犯孩子的權利，而且反科學，是否戴口罩不應該由政府決定，而應該由家長決定。」

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)共同創辦人朱雅婷說，五歲以下兒童是否戴口罩應該由家長來決定，「很多華裔家長都擔心疫情，作為教育維權者，我認為我們不應該只關注疫情，而是要看孩子們需要承擔怎樣的代價。」

朱雅婷表示，她不會要求自家孩子戴口罩，「過去一年，尤其是疫苗出爐、教師高危人群接種以後，我就很有信心了；我的個人觀點是戴口罩不管用，但選擇戴口罩也是每個人的權利，大家可以和諧共處；我願意讓孩子冒這個風險，不戴口罩沒什麼。」

紐約同源會創會會長陳慧華則表示，孩子們需要表達感情，需要和家長、老師和朋友交流、處理人際關係，「但五歲以下兒童卻因為戴口罩失去了培養這種能力的機會，這是很大的損失；如果我有孩子在學校，我也不會讓他們戴口罩；過去幾年紐約市公校學生流失嚴重，就是因為許多家庭不喜歡口罩令而選擇離開紐約市。」

李修頓表示，二至五歲是兒童言語發育的重要時期，但卻因為戴口罩失去了這個機會，疫情一代的孩子比之前任何一代承受地都多；小朱利安尼說，口罩幫不到孩子，口罩令是在搞政治，是否給孩子戴口罩應該由家長做主，不是由政府決定。

近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將...
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令。（記者和釗宇／攝影）
兒童到場聲援，反對口罩令。（記者和釗宇／攝影）
兒童到場聲援，反對口罩令。（記者和釗宇／攝影）
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將...
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令。（記者和釗宇／攝影）
Place NYC共同創辦人朱雅婷說，五歲以下兒童是否戴口罩應該由家長自己決定。...
Place NYC共同創辦人朱雅婷說，五歲以下兒童是否戴口罩應該由家長自己決定。（記者和釗宇／攝影）
李修頓表示，二至五歲是兒童言語發育的重要時期，不應該戴口罩。（記者和釗宇／攝影）
李修頓表示，二至五歲是兒童言語發育的重要時期，不應該戴口罩。（記者和釗宇／攝影）
紐約同源會創會會長陳慧華表示，五歲以下兒童因為戴口罩失去了培養交流能力的機會，是...
紐約同源會創會會長陳慧華表示，五歲以下兒童因為戴口罩失去了培養交流能力的機會，是很大的損失。（記者和釗宇／攝影）
小朱利安尼說，口罩幫不到孩子，口罩令是在搞政治。（記者和釗宇／攝影）
小朱利安尼說，口罩幫不到孩子，口罩令是在搞政治。（記者和釗宇／攝影）

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