包含日落公園州參議員第23選區 現任議員棄選 民主黨多人角逐

曾在沙維娜辦公室服務五年的前副幕僚長斯卡賽拉宣布參選，獲得沙維娜本人背書。(取自推特)

布碌崙 (布魯克林)州參議員第23選區在經歷選區重畫後，涵蓋史泰登島北部及布碌崙北部、日落公園等較多個民主黨 選民為主的社區；任職已18年的現任州參議員沙維娜(Diane Savino)日前宣布不再競選連任，至今已有至少四名民主黨人宣布角逐，包括資深政治家、前市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長亞斯基(David Yassky)。

第23選區的範圍經調整後，布碌崙南部社區被畫出，保留原本的史島北灘、康尼島，加入布碌崙北區的布碌崙高地(Brooklyn Heights)、登波(Dumbo)以及南區的日落公園；這一畫分注入更多民主黨籍選民，選情被指對民主黨參選人更有利。

沙維娜在該職位服務了18年後，日前已透露放棄競選連任，將通過其他的方式和機會為民服務；消息一出，民主黨許多人相繼宣布參選，包括曾在沙維娜辦公室服務五年的前副幕僚長斯卡賽拉(Jessica Scarcella-Spanton)，史島州眾議員 費爾(Charles Fall)的女友拉潔姵娑(Bianca Rajpersaud)，社區領袖洛賓薰(Jasmine Robinson)以及近期才宣布的亞斯基。

在所有人當中最屬亞斯基政治經驗最為豐富，曾於2001年擔任市議員，在任屆滿後先後參選布碌崙國會眾議員、市主計長等職，以失敗告終，2020年被委任為市計程車暨禮車管理局局長；在前州長葛謨(Andrew Cuoco)爆發性醜聞下台時，他擔任州府的政策總監(Director of State Policy)。

亞斯基宣布參選後立即獲得「獨立社區民主黨」(Independent Neighborhood Democrats)的背書，該俱樂部會員涵蓋史島和布碌崙；對此他表示非常榮幸，「我服務社區已有數十年，這項背書無疑是對我一路以來政績的認可。」

在民選官員辦公室服務多年的卡賽拉也被看作是有利選手，獲得沙維娜本人的支持，讚許她在新冠疫情期間，協助居民完成疫苗預約等服務；州參眾議員選舉的初選將於6月28日舉行，普選日為11月8日。