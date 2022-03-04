凱辛納公園 華男倒地頭裂昏迷 警：自己摔傷 無人攻擊

華人男子武斌在法拉盛凱辛納公園倒地，顱骨裂開，仍未脫離危險。(武斌家屬提供)

一名39歲的華人 男子武斌，2日下午被發現倒在法拉盛 凱辛納公園(Kissena Park)，頭部大量出血，截至3日晚仍未脫離生命危險；由於該名男子仍在昏迷，且沒有目擊者能證實傷勢是由他人攻擊所致，因此轄區警方一直未立案。不過3日晚警方表示，經查詢監控錄影，武斌為自己摔傷，無人攻擊。

根據警方以及男子家屬提供的信息，2日下午5時30分左右，報住在法拉盛第45大道近161街、39歲的華人男子武斌被發現倒在凱辛納公園籃球場，後腦磕地，大量出血，6時58分左右，他被送至法拉盛醫院，後轉至牙買加醫院救治，一度性命垂危，截至3日晚，武斌仍未恢復意識，頭顱裂開，腦內出血嚴重並伴隨抽搐及吐血。

武斌的妻子表示，當時丈夫帶著九歲的孩子在家附近的凱辛納公園玩耍，一小時後孩子因找不到父親而自己回了家，此後她與友人在公園遍尋未果，後致電就近醫院發現丈夫已在醫院搶救室插管治療，他的身上手機 與隨身財物並未丟失，平時也未與別人產生仇恨或糾紛；醫生3日下午驗傷後向她表示，不排除武斌被他人從左後腦攻擊，致右後腦磕地而顱骨裂開的可能。

武斌和妻子來自中國東北，不久前才來到美國，事發前在法拉盛38大道近緬街的一家泌尿科醫生診所任助理。

警方3日確認，2日下午5時30分左右，位於法拉盛橡樹大道(Oak Ave)160-02號的警局曾接到一起報警電話，稱一位男子倒地公園頭部流血，當時，急救人員搶救時未懷疑傷勢由攻擊所致，故未報警，由於武斌仍未恢復意識且未有目擊者證實傷勢是由他人引起，所以至今尚未立案。

警方及武斌的家屬呼籲，目擊或知情民眾第一時間提供線索，民眾可致電陳熠(917)353-9964聯絡家屬，或立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。