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華裔移民之子 任布碌崙檢察官辦公室要職

記者金春香／紐約報導
謝洲源升任布碌崙地區檢察官辦公室兇殺案部門副局長。（布碌崙地區檢察官辦公室提供）
謝洲源升任布碌崙地區檢察官辦公室兇殺案部門副局長。（布碌崙地區檢察官辦公室提供）

布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室1日宣布，華裔移民之子謝洲源(Chow Yun Xie)升任凶殺案部門副局長(Homicide Deputy Bureau Chief)。

謝洲源在布碌崙出生長大，父母是上海和香港移民，在紐約從事餐館工作，他在布碌崙法學院畢業後，2010年加入布碌崙地區檢察官辦公室，很快展露作為出庭助理檢察官的才幹；在其接手的眾多案件中，他成功在關鍵證人無法作證的情況下，通過僅有的間接證據，成功將一起又一級過失殺人罪案的嫌犯定罪。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)2018年提升謝洲源為凶殺案部門助理檢察官，兩年內，他以超出常人的速度處理了11起凶殺案，且成功將所有案件嫌犯定罪；雖然死者無法起死回生，但他盡己所能為受害者伸張正義；2020年，謝洲源繼續晉升至重罪部門副處長，處理了33起重罪案。

蔣莎樂表示，新冠疫情期間，在法院系統面臨諸多挑戰之際，謝洲源仍然不負眾望，完成多起重要凶殺案的庭審和定罪；他的法學才識、過硬的庭審技巧和無懈可擊的道德良知，已經讓他準備好接受更大挑戰。

前紐約市警總局華裔副局長莫虎1日表示，他記得謝洲源曾在州參議員劉醇逸競選市主計長選舉中擔任志願者，如今其升任新職，再一次為華裔移民在美開拓歷史，也進一步促進布碌崙地區檢察官辦公室高層人員多元化。

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