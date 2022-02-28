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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

州長霍楚簽行政令 拒與俄羅斯經商

記者和釗宇╱紐約報導
長島納蘇郡郡長布萊克曼(右)和共和黨州長參選人李修頓(左)呼籲總統拜登，趕走住在谷灣基倫沃斯豪宅中的俄羅斯外交官。（李修頓提供）
長島納蘇郡郡長布萊克曼(右)和共和黨州長參選人李修頓(左)呼籲總統拜登，趕走住在谷灣基倫沃斯豪宅中的俄羅斯外交官。（李修頓提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)27日簽署行政令，要求州政府和機構立即進行自我審查，切斷對俄羅斯的所有直接或間接投資；同時，長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)和共和黨州長參選人李修頓(Lee Zeldin)日前呼籲拜登總統，趕走住在谷灣(Glen Cove)基倫沃斯豪宅(Killenworth)中的俄羅斯外交官。

根據行政令，審查範圍包括商品、服務、技術、建設等在內的所有投資，需將資金和資產從俄羅斯實體中剝離，未來也避免簽訂任何新合同；霍楚還宣布，紐約州目前是全美規模最大的烏克蘭裔居住地，將接受烏克蘭難民。

霍楚表示，「紐約州將不會允許對俄投資行為，無論是直接或間接投資，這種行為就是助長俄羅斯違反人權；紐約州的烏克蘭裔人數全美最多，他們是我們的家人，攻擊他們就是攻擊我們。」

此外，納蘇郡長布萊克曼和共和黨州長參選人李修頓日前呼籲拜登，驅逐居住在納蘇郡谷灣基倫沃斯豪宅的俄羅斯人；祖父母從烏克蘭敖德薩移民來美的布萊克曼說，「我們不需要他們在這裡，讓我們要回這套地產，重新上稅，這樣納蘇郡人民和谷灣就不必再資助匪徒、獨裁者和侵略他國的人。」

基倫沃斯豪宅在1940年代末期由前蘇聯政府購入，作為其常駐聯合國代表的寓所，日後也作為其外交官駐地，但長期以來被認為是間諜中心；由於是外交建築，該地產不用上稅，布萊克曼說，這導致納蘇郡每年少收5萬元地產稅。

美國在2016年就曾回收俄羅斯在長島的外交地產，以報復俄羅斯干涉2016年美國大選；但根據Newsday報導，驅逐住在基倫沃斯豪宅的俄羅斯外交官並不容易，因為他們都是該國駐聯合國代表團官員；不過，李修頓表示，過去有很多驅逐聯合國外交官的先例，「總統絕對有權把任何外交官驅逐出境。」

霍楚27日簽署行政令，要求州政府和機構立即進行自我審查，切斷對俄羅斯的所有直接或...
霍楚27日簽署行政令，要求州政府和機構立即進行自我審查，切斷對俄羅斯的所有直接或間接投資。（州長辦公室提供）

俄羅斯 投資 烏克蘭

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