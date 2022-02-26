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得來速復古電影劇院 布碌崙廣場上演

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙格林堡廣場「得來速」公共藝術展覽。(取自官網)
布碌崙格林堡廣場「得來速」公共藝術展覽。(取自官網)

布碌崙(布魯克林)格林堡(Fort Greene)廣場即日起至4月帶來一項名為「得來速」(Drive-Thru)的公共藝術展覽，效仿復古汽車電影劇院的概念，在廣場中央放置兩個螢幕，給人來人往的路人以及堵塞在交通長龍裡的駕駛帶來觀看動畫影視的樂趣。

這項名為「得來速」的露天展覽25日於廣場首次亮相，由兩個橫梁相接多的屏幕組成，螢幕分別為13.5呎長、7.5呎寬，並通過安裝在中間多的樞軸裝置，可進行旋轉；即日至4月14日期間展覽播映各類電影，身處Lafayette大道、Flatbush大道及廣場階梯式座位的民眾都能看到。

「『得來速』是當地藝術家和文化組織經過多番篩選後，希望能效仿經典的汽車電影劇院而啟用的展覽」，展覽創作者Soft-Firm表示，屏幕的建築靈感是源自於布碌崙音樂學院(Brooklyn Academy of Music)的廣告牌標誌，與布碌崙市下城(Downtown Brooklyn Partnership)、Valen Alen研究所合作製成。

該裝置令人懷念在新冠疫情下，為保持社交距離而重新流行起來的汽車劇院，隨著紐約州對防疫管制的放鬆，汽車劇院消退也標誌著一個娛樂時代的結束；Soft-Firm共同創造者劉Talitha表示，現在他們邀請紐約客自由地聚集在公共街頭藝術的周圍，從一年前獨自蜷縮在家中、恐懼的情緒中釋放出來。

除了展現多部電影外，現場還安排了許多的文藝表演，主辦方推薦在黃昏後來到廣場，會有更好的視覺饗宴；觀看完整的節目安排、電影播放列表，可瀏覽downtownbrooklyn.com/drive-thru查詢更多詳情。

電影 汽車 布碌崙

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