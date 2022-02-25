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曼哈頓下城3非裔打傷雜貨店店員 搶走8包菸

記者張晨／紐約報導
三人結夥砸搶曼哈頓下城亞裔經營雜貨店，嫌犯為兩男一女。(市警提供)
三人結夥砸搶曼哈頓下城亞裔經營雜貨店，嫌犯為兩男一女。(市警提供)

曼哈頓下城日前發生一起搶劫案，三名非洲裔劫匪進入一家雜貨店，向店員索要商品但拒絕付款，就在店員準備打電話報警時，三人開始砸搶，並打傷店員；現三人遭市警通緝。

警方表示，案件發生在16日晚11時25分左右，在位於百老匯交約翰街(John St.)的一家雜貨鋪，三名非洲裔嫌犯進入店內向28歲的店員索要商品但不肯付錢，於是店員拿起手機報警。

根據警方公布的店內監控錄像，其中一人先搶過了店員的手機，而後開始破壞櫃台周圍的陳列，包括兩個刮刮樂展示櫃，以及收銀機，均被打壞；一名嫌犯更抄起了一台電腦顯示器，朝員工的頭上砸去。

警方稱，他們搶走了大約八包香菸，價值120元；得手後沿約翰街向東逃逸。

轄區警方和救援人員將傷者被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan Hospital)，傷勢穩定。

根據現場監控，嫌犯為兩男一女，第一名男子身穿著黑色夾克，黑色褲子和紅色連帽運動衫；第二名男子身穿黑色連帽運動衫、黑色運動褲、黑色背包和紅色帽子；女性嫌犯身穿著紅色夾克、深色花紋褲子和深色靴子。

警方呼籲民眾，若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 百老匯 曼哈頓

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