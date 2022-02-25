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華生遭霸凌不吭聲 華康會邀警談自我保護

記者顏潔恩／紐約報導
華人健康協會24日邀請市警62分局社區事務警員諾戈爾，與多名青少年探討社區安全課題。(記者顏潔恩/攝影)
華人健康協會24日邀請市警62分局社區事務警員諾戈爾，與多名青少年探討社區安全課題。(記者顏潔恩/攝影)

新冠疫情加劇亞裔在美的處境，不少學生因亞裔面孔，在校園內外遭到欺凌；布碌崙(布魯克林)華人健康協會24日邀請市警62分局社區事務警員諾戈爾(Eduard Nogol)，與多名青少年探討社區安全課題，表示若不能逃離緊急狀況，就要想盡辦法拖延施暴者的時間，遭霸凌後一定要和大人訴說、尋求解決辦法。

華康會會長陳麗娜表示，此前有華裔家長投訴女兒在校被同學霸凌，由於母親不諳英文，聽了女兒訴苦後也不向校方反映，造成女兒繼續被欺負；也有朋友的兒子在搭乘校車時，個人物品不停被霸凌者搶走，原本沒打算多加理會，不料對方變本加厲當場打他。

「作為父母親，要有勇氣站出來為孩子出頭」，陳麗娜說，學校一定會有講中文的教職員，家長無需擔心語言問題，出了事就要報告給校方，並要他們關注處理；此次趁著寒假，邀請多名青少年到會所，與警方探討校園內外的安全、求生訓練、自我保護能力等相關課題。

諾戈爾表示，受到疫情加保釋改革的影響，紐約市正處在犯罪率的最高端，執法人員要面臨各式各樣的犯罪分子，也因而充分理解青少年擔憂個人安全問題；雖無法完全避免危機，但還是可以做幾項動作保護自己，例如迎面而來的一群團夥顯然要找麻煩時，在必要的情況下可加速逃跑、轉身離開、或是直接過馬路到對街。

儘管這些行為也會讓對方起疑、追著不放，這時嘗試跟他們對話溝通、拖延時間是最好的辦法，絕對要避免一觸即發的肢體衝突，他們若被其他事情吸引了注意力，便會走開；諾戈爾也提醒，無論是身處在危險情況下、或是普通的公眾場所，永遠都要有一個「逃脫計畫」，在進入一個地方時就知道出口的位置，方便迅速脫身。

諾戈爾呼籲，學生無論在校園內外遭到欺負，一定要告知大人，讓他們採取行動，遏制暴力行為的惡性循環；若在公眾場所遇到問題可撥電報警，最好的方式是直接講出區域(borough)以及確切地址，讓接線員能第一時間把消息轉給警方。

霸凌 亞裔 疫情

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