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下東城地鐵車廂內注射針頭遭阻 男子揮鈍器攻擊乘客

記者張晨／紐約報導
高峰時段車廂內針頭注射，遊民曼哈頓下東城地鐵站揮鈍器攻擊乘客。(記者張晨/攝影)
高峰時段車廂內針頭注射，遊民曼哈頓下東城地鐵站揮鈍器攻擊乘客。(記者張晨/攝影)

臨近曼哈頓華埠的下東城地鐵站，日前發生一起攻擊案，一看似為遊民的男子在車廂內抽出針頭注射，遭到乘客指之後惱羞成怒揮舞鈍器攻擊；現嫌犯被市警通緝。

警方表示，23日下午5時20分左右，31歲的受害者在J線列車車廂中看到一遊民抽出注射器，他試圖上前制止，並告知對方不應在公共場合這樣做。

但對方非但沒有聽勸，反而惱羞成怒，警方稱，嫌犯隨即抄起一把鈍器打在了受害者的頭上，並在地蘭西街/艾塞克斯街(Delancey/Essex St.)站下車逃逸。

轄區市警和急救人員趕到現場，將受害者送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，情況穩定。

嫌犯在作案時身穿黑色T恤、藍色帽衫、深色牛仔褲和白色運動鞋。

就在本周初，一嫌犯以同樣鈍器在曼哈頓上城攻擊了兩名乘客，當時他對二人大喊「閉嘴」，即使他們並沒有說話。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

遊民 曼哈頓 手機

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