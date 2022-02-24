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布碌崙房東驅趕房客 遭市府調查後放棄房產變平價屋

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙兩名房東因在新冠疫情期間非法驅趕房客，且違規經營短期租賃業務，面臨市府及州檢察長辦公室起訴。(本報檔案照)
布碌崙兩名房東因在新冠疫情期間非法驅趕房客，且違規經營短期租賃業務，面臨市府及州檢察長辦公室起訴。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)兩名房東因在新冠疫情期間非法驅趕房客，且違規經營短期租賃業務，面臨市府及州檢察長辦公室起訴；作為和解協議，涉案人員同意支付25萬元的罰金，並上繳一棟價值超過200萬元的房產，將改造成可負擔房屋。

根據消息，位於皇冠高地(Crown Height)Dean街1214號的一棟房產，為布魯克絲(Gennaro Brooks-Church)及根德蔚爾(Loretta Gendville)擁有，兩人於2020年7月疫情期間，利用威脅和武力驅趕至少四名房客，包括未經同意移出他們的物品及更換門鎖；市府通過社群媒體發現兩人的惡行後，執法部門聯合介入調查。

不僅如此，兩人在2016年1月至2020年夏季間非法經營短期租賃業務，在旅宿平台「愛比迎」(Airbnb)上貼了83張廣告、欺騙近5600名顧客，將橫跨布碌崙的九棟房產非法出租，謀利140萬元。

經調查後，州檢察長辦公室向兩人提出四項要求，包括將Dean街1214號房產轉至市府名下，作為可負擔房屋使用、向市、州府支付25萬元的罰款、永久禁止在紐約市進行非法短期租賃業務、以及與州檢查長辦公室簽訂書面協議，保證遵守紐約州的租賃法律；兩人隨後同意規定後達成和解。

這項涉及225萬元的和解案是紐約市在非法短期租賃訴訟案中，獲得有史以來最大筆資金的案件，被沒收的房產將交由市房屋保護和開發局(HPD)，變成紐約客使用的可負擔房屋。

「安全、可負擔的房源並不只是城市存活的關鍵，確保公眾安全也是最基本的人權」，市長亞當斯(Eric Adams)表示，該案將給全市所有「貧民窟房東」(slumlords)一個警示，慘忍和違法的驅趕行為將不會被容忍，承諾將毫不猶豫保護受到不公平對待的租客。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)也說，在布碌崙見到太多類似的房屋欺詐案，很多房東不公平且不人道地經營租賃業務，將會和市府密切合作，繼續打擊此類犯罪。

布碌崙 房東 疫情

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