華裔州總務局長梅雪雲講解州情咨文 華社籲正視治安

梅雪雲(前排右二)在州長辦公室亞太裔事務主任范小江(後排左二)等陪同下，訪問法拉盛華商會。(記者牟蘭／攝影)

州總務局(Office of General Services)華裔局長梅雪雲(Jeanette Moy)18日在法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)，向華裔民眾講解「2022年州情咨文」；多位華裔代表在會上表示，因保釋金改革法案等新政，紐約治安變差，呼籲政府解決相關問題，嚴懲所有類型的犯罪，徹底消除仇恨亞裔 犯罪。

在法拉盛長大的梅雪雲，父母早年間從中國廣東省台山移民美國，她於去年獲任州總務局局長一職，此次到訪華社講解「2022年州情咨文」，旨在幫助民眾了解政府的預算，鼓勵華人發聲，讓州府聽見華人社區的聲音。

法拉盛華商會理事長王耀明在會上表示，因實施保釋金改革法案與削減警方權益等政策，導致嫌犯被捕後，上庭後又被釋放，助長了罪案飆升，讓法拉盛等亞裔社區的商民生活在恐懼中，不利於疫後復甦。

華商會首席顧問杜彼得補充，疫情 擴大全州的貧富差距，街頭出現越來越多遊民，前市長曾投入大量資金改善市民的心理健康，但情況卻仍在變糟，導致罪案四起，亞裔女性更成為不法分子的目標，他希望政府正視這些問題，從根本上改善社區治安。

梅雪雲對此表示，她將把上述意見傳達給州府，解決民眾面臨的困境；對於紐約州的治安；她說，因疫情爆發後，槍擊罪案數量猛增，僅在2020年就有546人死於槍下，她指出，州府未來將重點打擊槍擊罪案，計畫投入1310萬元加強州警與當地警方合作，打擊特定區域的犯罪問題。

因疫情暴露全美醫療健保問題，梅雪雲還表示，州府還將提供可負擔的高質量健保，未來五年增加100億元的經費，雇用超過20%的醫護人員，為新移民提供直接服務，改善現有的醫療條件。

此外，梅雪雲還講解加速實施中產階級減稅計畫、提供更多平價屋、重建公校體系教育、推進族裔平等預防仇恨犯罪等多個重點。