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「我們付不起」華裔夫婦1月電費漲近三倍

記者牟蘭／紐約報導
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

居住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)公寓樓的許維婭(Silvia Hsu，音譯)日前收到上月的電費帳單，原本每月只需繳付250元的她，發現1月費用飆漲至670元，直呼「無法承擔」；不少居住在同一棟公寓樓的居民稱，他們也遇到相同的問題，要求聯合愛迪生公司(Con Edison)重新評估上月帳單。

許維婭因1月收到的高額帳單致電愛迪生公司，但對方卻表示無能為力；她說，作為普通的住戶，無法負擔這些費用，呼籲相關部門給予部分補助。

許維婭說，因家中目前緊張的財政狀況，她很猶豫是否要告知丈夫上月帳單數額，「我在這裡出生並長大，我告訴丈夫我一輩子都不會離開這裡，但現在我猶豫了，不清楚自己為什麼住在這裡？ 」

許維婭一家並非個例，她所居住的公寓樓經理坎佐格魯(Dimitri Kantzoglou)表示，這棟有36個單位的公寓樓，日前收到了愛迪生公司1萬4000元的帳單；他說，公司已向愛迪生公司要求新的帳單，該公司的技術員將於23日重新核查相關費用。

另一名這棟大樓的住戶佐加納基斯(George Tzoganakis)表示，他的公寓只有500平方呎，但上月卻收到了300元的帳單；他說，上月的帳單「絕對出錯」，因為他在去年11月與12月使用了更多的天然氣與電器力，上月費用不應飆漲。

過高的天然氣與電費引起市府與州府的關注，州長霍楚(Kathy Hochul)對此表示，這些費用已對受到疫情打擊紐約民眾的生活造成負面影響，希望愛迪生公司重新審查這些帳單，讓紐約客喘口氣。

州公共服務委員會(PSC)已經致信聯合愛迪生公司，要求重新審查上月的費用，「雖然公共服務委員會與相關公司無法控制能源的價格，但能源公司可以改變其採購與計算的方法，以減少未來價格的波動」。

聯合愛迪生公司將遵守上述要求，審查能源供應成本對顧客的影響，以減少相關費用的增加；該公司上周的聲明中指出，他們從批發市場購買能源，目前以不盈利的價格提供給顧客，重申該公司並不生產電力。

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