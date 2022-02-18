州參議員參選人訪世報 林煜：紐約政治系統陳腐 需要草根新苗

林煜(右二)及其競選團隊拜訪世界日報。(記者鄭怡嫣/攝影)

布碌崙 (布魯克林)第27選區州參議員參選人林煜17日拜訪世界日報，表示紐約政治與立法系統已十分陳腐與不合理，需要素人新苗使社會煥然一新，「與其令行內的人幫助我們，不如我們自己幫助自己」。

北美世界日報副總編輯魏碧州17日與林煜及其競選委員會總監朱立業座談，並提問改善布碌崙民生以及華人社區未來發展的政策構想。

林煜表示，紐約州的政治和立法系統已十分陳腐，也缺乏合理性，違規接待房客可能被罰數萬且無法保釋，保釋新法卻縱容慣犯逍遙法外，八成在任官員都是有裙帶關係的「連任機器」，能從草根出頭的政治素人卻鳳毛麟角，許多效率低下的部門機構、不合理的腐朽集團應該打破重組，「紐約需要更多能長起來的新苗，不分種族、階級和語言，為社區帶來煥然一新面貌」。

對於華人社區關心的遊民 所問題，林煜表示，出於人道主義，許多官員倡議在遊民熟悉的環境建立新收容所，對於還能回歸社區、心智健全、無藥物或酒精濫用的遊民，他並不反對，但對於神智已然不健全、有危害社區安全可能的遊民，他則提議此類收容所應在紐約市郊外的封閉場所興建，既不傷財也不擾民。

對於頗有爭議的保釋改革，他則表示，慣犯與初犯不能混為一談，同時要召集學者、執法人員等召開公聽會，用經驗與數據說話，也讓官員們聽到民眾真正的心聲。

布碌崙第27州選區是根據2020年人口普查在今年進行重劃後劃出的一個全新選區，其轄區包括華裔聚居的8大道，戴克高地、班森賀等，選區內的亞裔選民超過50%，有投票權的亞裔選民約48%；除林煜外，擔任布碌崙8大道州眾議員 白彼得(Peter Abbate)幕僚長的曲怡文也已宣布參選，並獲得聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)，州參議員劉醇逸，州眾議員金兌錫等背書。

林煜表示，雖然曲怡文獲不少黨內議員支持，但均是選區以外的民意代表，區內包括州眾議員寇頓(William Colton)在內的議員均未表態，而自己較之對手，就遊民所、保釋改革等華人關心的議題，均有更具體、以社區為己任的勾畫，而非泛泛而談。