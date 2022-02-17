李尤娜案成夢魘 獨身女子怕怕 胡椒噴霧防身工具熱銷

李尤娜案成紐約女孩夢魘，胡椒噴霧防身工具熱銷。(記者張晨/攝影)

「這是每個紐約女生的夢魘，我會不會被騷擾？被強姦？甚至在自己家裡被謀殺？我會是下一個嗎？」在華埠李尤娜案發生後，不少獨身女性感覺紐約「已沒有地方安全」，紛紛開始購買胡椒噴霧等防身裝備。

F&J Police Equipment警用裝備店表示，不僅女性顧客，一些男性為他們的妻子、女朋友或女兒購買自衛裝備；「人們在為自己的安全擔心，這是無庸置疑的。」

在紐約市，年滿18歲、未被判重罪或襲擊罪的人可以攜帶胡椒噴霧，但法律也規定，胡椒噴霧只能用於自衛；購買這必須提供身分證明，以證明年齡；並需另外簽署一份聲明，證明其背景乾淨，無犯罪歷史。

「每天都有遊民 在這裡走來走去，自從兇案發生後，我就在店裡備著噴霧來保護自己。」羅斯福公園附近一家烘焙店住說，她已經將打烊時間提前，不會在晚上一個人外出，都是等待伴侶接送。

「高慧民 (Michelle Aylssa Go)被推入鐵軌的案件還未平息，很多襲擊都是由有精神問題的遊民所為。」哥倫比亞大學學生王敏說，他住在上東城，但每當一個人走在外面時都「非常害怕」。

街上、地鐵 裡，只要不在家都會感到不安全，大多數女性受訪者表示，不但亞裔女性，李尤娜案成了獨居女生們的夢魘，「從前選擇做瑜伽，現在不如去學空手道和跆拳道。」

王敏表示，不再一個人坐地鐵了，除非結伴，不然不會出門，並和每個人陌生人都保持距離；「我寧願晚上不出去享受夜生活，我的生活現在已經不一樣了。」