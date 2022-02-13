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台灣移民曲怡文參選州參議員 民主黨官員力挺

記者顏潔恩╱紐約報導
曲怡文參選州參議員，多名民選官員到場力挺。(記者顏潔恩/攝影)
曲怡文參選州參議員，多名民選官員到場力挺。(記者顏潔恩/攝影)

台灣移民曲怡文(Irene Chu Iwen)在布碌崙(布魯克林)民選官員辦公室服務多年，12日宣布參選第27選區州參議員，希望當選為亞裔社區發聲；當天多名民選官員雲集在星條民主黨俱樂部，力挺曲怡文參選，「她多年的社區服務經歷，早已準備好這一天的到來」。

曲怡文參選第27選區州參議員。（曲怡文提供）
曲怡文參選第27選區州參議員。（曲怡文提供）

根據選區重畫地圖，新畫分的第27州參議員選區包括日落公園8大道、貝瑞吉、戴克高地、班森賀、及羊頭灣，該選區亞裔人口高度集中，近50%；許多社區領袖希望推選出一名更熟悉當地社區需求和文化的亞裔代表，為當地人爭權。

曲怡文參選州參議員，多名民選官員到場力挺。(記者顏潔恩╱攝影)
曲怡文參選州參議員，多名民選官員到場力挺。(記者顏潔恩╱攝影)

曲怡文表示，18年前隻身帶著兩個行李抵達紐約，在布魯克林學院畢業後，到世界日報擔任記者，走訪社區時記憶深刻；2007年布碌崙住宅因風災遭到破壞，超過百人流離失所，她在工作時第一次感悟政府和社區合作的重要性，另也發現移民群體常因語言障礙無法獲得幫助。

她後來在8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，希望作為溝通橋樑，減短政府與少數族裔之間的距離，很多來到辦公室的亞裔選民感到欣慰，終於找到一個能為他們發聲的地方。

曲怡文宣布參選州參議員。(記者顏潔恩/攝影)
曲怡文宣布參選州參議員。(記者顏潔恩/攝影)

她也身兼多職，不僅是社區委員會、學區、警民理事會成員，也成為星條民主黨俱樂部首名亞裔女性主席；「然而這些努力仍不夠，我決定參政」，她表示移民群體的利益往往被忽視，特別在教育上，實行的制度往往對新移民家庭不友好。

此外社區的發言權也應受到重視，市府在執行交通改革、建立遊民收容所時一定要聽取選民的意見等，並承諾會維護小商家的利益。

當天除多名華裔社區人士外，州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)等人也現身支持，談及過去十幾年與曲怡文的交情，看著她長期以來活躍社區，「早已準備就緒。」

「這是一個新時代的開始，當我聽說即將畫分一個全新亞裔選區時，我知道她一定會參選」，白彼得感性說道，參選的消息令他既開心又難過，但轉念一想，他將在州立法大廳內再添一名盟友，為社區的發展而拚搏。

曲怡文宣布參選州參議員。(記者顏潔恩/攝影)
曲怡文宣布參選州參議員。(記者顏潔恩/攝影)
曲怡文(左)與白彼得，白彼得支持其參選。(記者顏潔恩╱攝影)
曲怡文(左)與白彼得，白彼得支持其參選。(記者顏潔恩╱攝影)

亞裔 移民家庭 參議員

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