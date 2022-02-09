「多數持槍犯未被關」 布碌崙檢察官籲修改保釋法

布碌崙地區檢察官蔣莎樂呼籲州府修改保釋改革法，不能讓嚴重犯罪者輕易被保釋。(Getty Images)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)8日呼籲對紐約州糟糕的新保釋法進行調整。他支持法官在設定保釋條件上有一定的自由裁量權；在對待年輕罪犯上，要給法官鬆綁，給他們更多決定權；他還呼籲提高一些治安較差地區槍擊 案的結案率。他說，保釋改革法還是必要的，但必須進行調整。

紐約州富有爭議的保釋改革法從2020年1月起生效，這項法律使法官幾乎無法在所有輕罪和非暴力重罪案件中設保釋條件，這樣做的結果是讓大量暴力犯罪分子重返街頭，犯下更多罪行。紐約市今年發生的槍擊案比去年同期增加了32%，這使紐約市政府發誓要重點打擊槍枝犯罪，拜登總統甚至為此專程訪問紐約。

蔣莎樂說，大多數因為槍枝犯罪被拘捕的人都沒有被關進監獄，在布碌崙，80-90%因為擁有槍枝而被捕的人被放走了，他們要麼交了保釋金，要麼法官根本就不設保釋條件。他說，紐約州法律在規定是否可以保釋時，往往僅僅根據犯罪的定義，而這完全不夠，也是錯誤的，在決定能否保釋時，法官一定要看被告的前科。

蔣莎樂還表示，在對待年輕嫌犯的槍枝犯罪時，法官也束手無策。許多青少年被捕時手裡有槍，但除非他們非法使用槍枝對付他人或在實施犯罪拔出了槍，否則這些案件就不上法庭，他們將被送回家事法庭。檢察官沒有要求這些案件留在州高等法院的選項。

成長於布碌崙東紐約的蔣莎樂，通過親身經歷表明，如果這些服務不足的街區裡的槍擊案能偵破，將有助於減少街頭的槍擊案。他說，「有色人種社區槍擊案的結案率非常低，我年輕時就知道有許多年輕人身上有槍，因為他們不相信警察或司法系統能保護他們，他們要自己保護自己，我們必須讓這一切都結束。」

蔣莎樂還為曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)辯護；白艾榮1月上任後推出「輕罪不起訴」政策，人們普遍認為，白艾榮對犯罪態度軟弱。蔣莎樂認為，白艾榮沒有表達清楚自己的意圖，他說他了解白艾榮，白艾榮非常在乎公共安全。