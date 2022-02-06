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露宿法拉盛上海老人 4天獲籌萬元 5日搬入旅館 盼早日返滬

記者鄭怡嫣╱紐約報導
陳玉生入住的酒店。(沈珺提供)
陳玉生入住的酒店。(沈珺提供)

春節以來，76歲上海大爺寒冬露宿法拉盛街頭一事，引社區熱議，上海同鄉會發起網路籌款後，不少熱心人士紛紛慷慨解囊，四天內籌款已超過1萬2000元，在街頭風餐露宿多年以後，老人5日也首次住進了旅館，露出久違笑容。

在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側，堆放著幾張舊椅、行李以及一張未有防水層的簡易帳篷，這是上海老人劉玉生安在街頭的「家」；他1943年在上海出生，1979年下放上海崇明插隊落戶，後為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，父親去世後便開始流浪，如今年紀漸長，外加思念親人，有返滬的想法。

劉玉生在接受本報採訪時表示，在來到美國以前，他有妻有女，打工掙了錢就往家裡寄，但後因身分問題護照遭到查收，隨身背包也被偷竊數次，聯絡方式甚至父親的骨灰都一並遺失，此後，便再未與上海的家人聯絡。

上海同鄉會在得知此事後，便為劉玉生發起網路籌款，四天內已有超過1萬2000元，在同鄉會及社區熱心人士的幫助下，老人已在5日下午首次住進離街邊帳篷不遠的旅館，沈珺表示，春節期間，便宜的旅館已全部訂完，暫先為老人安排為期兩周、每晚40元的旅店，除去回國機票、國內酒店隔離費等，預計老人每天的三餐費共可花銷12元。

沈珺還說，中國使領館已列出補辦護照所需的所有材料，同鄉會也已聯絡上海僑聯著手準備這些材料，盼望老人早日回國。

當日，因天氣極寒，劉玉生與另一位將滿70歲、來自寧波舟山的周永章一同在帳篷附近的東海棠茶餐廳飲咖啡避寒，周永章表示，得知老人獲得籌款後，已有以前結實的「狐朋狗友重出江湖」，明裡暗裡向他要錢；去年5月的一個雨天，在法拉盛長島鐵路天橋下，他見劉玉生一人瑟瑟發抖，身上揣30元的他便拿出20元救濟他，幾個月後見家附近新多一頂街頭帳篷，又與他重逢，劉玉生拿菸給他，說是恩情一定要還。

此後，腿腳不便的周永章，便每夜摸黑去看望樓下的劉玉生，為他捎飯捎菜，但劉玉生聽到周永章對他表示可憐同情，有時也會不悅，他指指腦袋，「我腦子裡有筆帳，都記得，我都會還給他的。」

陳玉生入住旅店後，露出久違笑容。(沈珺提供)
陳玉生入住旅店後，露出久違笑容。(沈珺提供)
周永章與陳玉生(右)在咖啡店休息。(記者鄭怡嫣╱攝影)
周永章與陳玉生(右)在咖啡店休息。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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