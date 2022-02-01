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劍蘭、桃花、柳條…新春走俏

記者鄭怡嫣／紐約報導
中國留學生謝忠橦在曼哈頓華埠購買柳條迎新年。(謝忠橦提供)
中國留學生謝忠橦在曼哈頓華埠購買柳條迎新年。(謝忠橦提供)

劍蘭、桃花、柳條等有美好寓意的年花，在春節期間十分走俏，在紐約華社，常能看到民眾競相搶購手拿「頎長」的插花回家；法拉盛一間花店的老闆1月31日表示已賣掉300多箱年花。

在法拉盛緬街交40路拐角處的街頭花攤，自開門起直至午夜12時關店，顧客都絡繹不絕；花商伍先生表示，劍蘭有步步高升之意，象徵來年能平添好運，桃花和彩柳的顏色喜慶，而銀柳的花苞肥大，花期也長，粵語中「柳」近似「樓」，有「又有錢又有樓」的寓意，這些花枝的價格在十幾元間，新年之際都非常暢銷。

看到華埠街頭許多人都手持一束桃枝或銀柳，中國留學生謝忠橦也加入搶購年花的大軍，「50元的桃枝太貴了」，最終他買了15元的銀柳，還去華埠老鋪永安和買了手寫的對聯和福字，「過年了，感覺哥倫布公園的老爺爺們都變得更開心了，還會主動說話及幫忙拍照」。

不過，受到疫情的影響，許多華人仍選擇在家聚餐，美國連江同鄉會秘書長張雲表示，以前都在餐廳吃年夜飯，但受到疫情影響，今年就待在家中「做暖男」準備年夜飯，飯菜以福州的家鄉菜為主，例如有著吉祥寓意的魚丸太平燕、發財豪市、年年有餘、老虎餃子等。

長島大頸成功湖的居民姚南，從小年夜開始與親友在家中聚餐，「檔期」已排到正月初十，他表示由於疫情的關係，前兩年都未能與親友好好相聚，如今大家都已完全注射新冠疫苗，便可採取合作年夜飯的方式來歡聚，餐桌上布滿匯集南北風味的菜餚、手工曬製的香腸與爽朗笑容。

長島居民姚南在家與親友共做年夜飯。(姚南提供)
長島居民姚南在家與親友共做年夜飯。(姚南提供)
法拉盛街頭年花市場火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛街頭年花市場火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)
長島居民姚南在家與親友共做年夜飯。(姚南提供)
長島居民姚南在家與親友共做年夜飯。(姚南提供)
張雲自做年夜飯，圖為老虎餃子。(張雲提供)
張雲自做年夜飯，圖為老虎餃子。(張雲提供)

疫情 華埠 法拉盛

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