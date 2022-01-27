迎農曆虎年 紐約處處「中國紅」中領館近30場活動慶祝

中國駐紐約總領事黃屏將出席帝國大廈、美國夢商城、那斯達克等地標「中國紅」點亮儀式。（取自黃屏推特）

北京冬奧 會的聖火即將伴隨著中國農曆虎年新春的鼓點點燃，為了慶祝盛事逢佳節的雙喜臨門，中國駐紐約總領事館將推出近30場線上和線下活動，同在美僑胞共同迎冬奧過新年。

為了使紐約僑胞感受中國新年氣氛，中領館 將與帝國大廈、那斯達克 、世貿中心等地標合作，共同點亮「中國紅」迎接春節。1月30日，帝國大廈將點亮「中國紅」，總領事黃屏將發表新春致辭；當日，帝國大廈將舉行「虎虎生風」櫥窗展揭幕儀式，相關展覽將在線下展出至3月；同時為慶祝冬奧會開幕，帝國大廈也將於2月4日上演燈光秀，以主辦國中國為始，輪流點亮各參賽國國旗顏色燈光，向不同國家和地區的奧運健兒致敬。

世貿中心1號樓、Oculus購物中心和美國夢商城也將在1月30日至2月1日點亮「中國紅」。1月31日，美國夢商城還將舉辦「冰雪北京 激情冬奧」圖片展和「歡樂春節」全球華人新春攝影大賽作品展開幕式，黃屏將出席，展覽將持續至2月20日；同日，那斯達克將舉辦線上新年敲鐘儀式，交易所位於時報廣場的巨型電子屏將進行現場直播。 2月1日，哈德遜城市廣場將再次在Vessel點亮「中國紅」並舉辦舞獅表演。

由於疫情影響，紐約中領館將於1月28日舉辦「2022年領區各界春節線上慶祝活動」，黃屏、前世界銀行行長金墉等各界嘉賓、留學人員代表將參與；中領館也將為有困難的留學生和僑胞寄去「春節包」。

系列春節雲端文化活動也將從1月25日至2月15日期間舉辦，中領館將與北京故宮博物院、中國美術館、浙江省文化和旅遊廳等單位合作，推出「紫禁城裡過大年」、「國漫裡的新年」、「聽見江南」等系列演出。

系列線下慶祝活動包括1月29日，新澤西交響樂團舉辦的新春音樂會；1月30日，巴德學院美中音樂研習院舉辦第三屆「春之聲」新春音樂會；2月1日，美國家冰球聯盟(NHL)新澤西魔鬼隊將在主場舉辦春節慶祝活動；2月8日，紐約愛樂樂團將舉辦新春音樂會，演出一系列中西合璧的曲目。

具體活動資訊可通過黃屏臉書、推特、紐約中領館官方網站、微信公眾號等平台查閱。