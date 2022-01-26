布碌崙44歲華男肝衰竭昏迷 病妻求助社團

董金華20日陷入昏迷後至今未甦醒。(妻子提供)

居住在布碌崙(布魯克林)的福建籍華男董金華兩度偷渡 來美多年，不久前因肝衰竭在醫院陷入昏迷，因無合法身分，不能接受更好的醫療服務，家人十分著急；董金華的家屬25日向美國亞裔社團聯合總會求助，他的妻子也因腎衰竭長年洗腎，家裡還有兩個求學的女兒，生活拮据。

44歲董金華的妻子陳亞芬、姊姊董雪榕25日拜訪亞總會，透露董金華偷渡來美22年，沒有身分及醫療保險；2009年罹患肝腫瘤時曾在紐約動手術，後來在父母苦勸下，返回中國治療了兩年，期間沒有再發病。

可因妻子、兩名女兒均在紐約生活，董金華非常想念他們，2011年二度偷渡來美；他定期去到曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)就診，期間也堅持服藥，但新冠疫情爆發後，該醫院暫停了非急診的看病服務，董金華的病情因而受到影響。 董金華20日陷入昏迷後至今未甦醒。(妻子提供)

身體虛弱的董金華無法再在餐館打工，二度來美後到加州 做生意，定期返回8大道看望家人；他於1月初從加州回來，原打算過完春節再離開，沒想到一病不起。

陳亞芬說，丈夫不停腹瀉，醫生表示他的身體狀況非常糟糕，需馬上送醫；20日董金華被送往瑪摩利醫院，入院後兩小時陷入昏迷，至今再沒有醒來，醫生診斷他肝衰竭，大動脈有血栓。

陳亞芬希望將丈夫轉到條件更好的醫院接受治療，但在聯繫多家醫院後，都因無身分遭到拒絕；不僅如此，陳亞芬本身也是腎病患者，因身體狀況而在家擔任家庭主婦，家裡則尚有還在求學的19歲和16歲女兒，丈夫倒下後家裡失去了唯一經濟支柱。

董金華家屬希望在亞總會的介入下，能協助他轉到大醫院進行治療，並能將家鄉的老父母申請來美探望病重的兒子；亞總會會長陳善莊回應，目前美中關係緊張、加上兩國來回航班減少，這項要求恐怕難以實行，他也只能量力而為。

他也呼籲善心人士幫助董家度過難關，善款將用於其生活及醫療的龐大費用、家庭生活支出；想要幫助董金華的善心人士，可將支票 寄到董雪榕的住家地址：1113 Cresceus Rd, Oregon, OH 43616，信件收信人寫Xuerong Dong，支票抬頭寫Ah Fun Chan，標註給董金華妻女。