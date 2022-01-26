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馬籍華人路倒亡 馬來西亞聯誼會協尋家屬處理後事

記者顏嘉瑩／紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會協助確認白素定遺體身分後，還幫助聯絡到家人、處理後事。(記者顏嘉瑩/攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會協助確認白素定遺體身分後，還幫助聯絡到家人、處理後事。(記者顏嘉瑩/攝影)

在曼哈頓華埠披露街(Pell St.)髮型屋做理髮師傅的白素定，去年在公園昏倒後送醫不治，遺體近三個月無人認領，警方透過馬來西亞駐紐約總領事館，聯絡到馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)，最後終於聯繫到家人，得以處理後事，遺體已於25日火化。

來自吉隆坡的白素定，享年56歲，他於25年前隻身從馬來西亞到紐約，擔任理髮師傅；去年9月20日他感覺身體不適，告知同事兼室友葉妙珍要去看醫生後，連續好幾天都沒有音訊，葉妙珍才去警局報案，報失人口。

根據警方資料，去年9月20日當天，一名民眾在第七大道交12街的公園內發現一名亞裔男性昏倒，送醫急救後於隔日不治死亡，遺體停放在醫院近三個月沒人認領，直到12月中下旬，警方才聯絡到馬來西亞駐紐約總領事館，要求協尋死者家屬。

馬來西亞駐紐約總領事館聯絡馬來西亞(旅美)聯誼會後，常務董事梁麗卿透過臉書、社群媒體尋找，最後花了四天找到披露街髮型屋，確認死者身分就是白素定，並聯繫上家人和同事。

死者室友葉妙珍表示，白素定未婚、單身，除患有憂鬱症外，沒有其他疾病，由於其家人都在馬來西亞，礙於疫情關係無法來美處理後事，於是委託她代為處理；白素定的遺體已於25日上午火化，骨灰將暫放在紐約，直到疫情和緩再視情況是否送回馬來西亞。

馬來西亞(旅美)聯誼會會長何德興表示，白素定家人為感謝聯誼會期間的幫助，特別捐款500元，而若有需要，該聯誼會也會出錢出力、協助鄉親。

56歲白素定日前在公園內昏迷後送醫不治，遺體存放在醫院中三個月沒人認領。(馬來西...
56歲白素定日前在公園內昏迷後送醫不治，遺體存放在醫院中三個月沒人認領。(馬來西亞(旅美)聯誼會提供)

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