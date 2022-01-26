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華康會「安心團聚揮毫迎春」 贈春聯免費新冠檢測

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華康會訂於本月27日在班森賀會所舉行「安心團聚揮毫迎春」活動。(華康會提供）
布碌崙華康會訂於本月27日在班森賀會所舉行「安心團聚揮毫迎春」活動。(華康會提供）

布碌崙(布魯克林)華人健康協會聯手州眾議員寇頓(William Colton)，訂於27日(周四)在班森賀會所舉行「安心團聚揮毫迎春」活動；邀請擁有多年書法經驗的老師現場揮毫，贈送有吉祥寓意的春聯寄語給大眾，另外也將安排免費新冠檢測服務，鼓勵民眾持續做好防疫。

迎接新的一年，主辦方此次邀請擁有多年經驗的書法家在現場揮毫，贈送春聯寄語及「福」字給華人帶來新年新春祝福，弘揚中華傳統文化；另外由關德維心臟血管中心進行的新冠檢測服務，也將在現場提供給需要的民眾，還有免費消毒洗手液派送，數量有限、先到先得。

華康會會長陳麗娜表示，華人農曆新年即將到來，新冠疫情下仍不可掉以輕心，與親戚朋友相聚時應做好預防措施；「積極檢測來確保身體健康安全，對家人、自己和周圍朋友來說都是一顆定心丸。」

此次活動也獲得帝國藍十字藍盾健保公司、聯合亞美聯盟(UA3)的贊助支持；健保公司亞裔社區聯絡專員李春燕表示，春節是華人舉家團聚的時光，離不開寫春聯的傳統習俗，此次贈送免費的春聯給到場民眾，相信對長輩和孩子而言都會倍感親切。

迎春活動訂於27日上午10時30分在班森賀會所舉行，地址是布碌崙86街2336號；主辦方鼓勵大眾前來同歡，需要接受檢測的民眾需提前預約，電話為(718) 373-2562。

檢測 華人 布碌崙

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