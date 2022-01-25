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地鐵重罪攻擊案創24年新高 路面警員將到地鐵系統巡邏

記者張心／紐約報導
市警總局和紐約大都會運輸署24日上午就地鐵安全問題展開討論。（大都會運輸署提供）
市警總局和紐約大都會運輸署24日上午就地鐵安全問題展開討論。（大都會運輸署提供）

就在40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)推落地鐵致死案發生後不到一周，又一名61歲的男子在曼哈頓下城地鐵站被推下軌道，使紐約市地鐵系統安全問題成為全美矚目焦點；紐約市過去一年地鐵重罪攻擊案件數量創下1997年以來的新高，同時地鐵系統內兇殺案、搶劫案、強姦案等也陸續突破24年來的紀錄。

根據紐約大都會運輸署(MTA)24日上午在董事會會議中公布的數據，市警局在2021年報告了461起地鐵系統中的重罪攻擊(felony assault)案件，同時該系統內也發生了八起兇殺案，均為1997年以來的最高紀錄。

具體數據顯示，去年末12月的犯罪率因為節假日關係，相比去年其他月份有所下降。其中，重罪攻擊從11月的235起降為194起；搶劫案從10月到11月翻了一倍，但在12月急速下降，從11月的88起降為58起；12月也發生了四起強姦案和一起謀殺案。

總體犯罪率也遠高於疫情前，根據市警局的統計，2021年全市地鐵系統犯罪率為每百萬乘客2.46起，遠遠高於2019年每百萬乘客1.47起。目前還未有2022年新一月的統計結果，但根據紐約大都會運輸署紀錄，在即將過去的1月份，工作日平均地鐵乘客量為230萬。

新市長亞當斯(Eric Adams)在1月1日上任時，承諾會將市警局警員調派到地鐵系統巡邏，然而在過去一周中高慧民等推落鐵軌悲劇事件的發生，使新政府處理公共安全問題是否有效成為疑問。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，已經與亞當斯就地鐵系統安全問題「談論了幾次」，對方已經同意他來推動警員調派到地鐵系統的計畫，「乘客真正希望看到警察出現的地方，就是站台和列車內這些容易使人受到傷害的地點。」

利博透露，亞當斯已經同意，除了大都會運輸署本身的警員之外，也會安排路面上市警局的警員下到地鐵系統內巡邏。

MTA代主席兼執行長利博24日表示，紐約市地鐵重罪襲擊案創24年來新高。（大都會...
MTA代主席兼執行長利博24日表示，紐約市地鐵重罪襲擊案創24年來新高。（大都會運輸署提供）
市長亞當斯同意紐約大都會運輸署加速調派警員到站台和車廂內巡邏。（大都會運輸署提供...
市長亞當斯同意紐約大都會運輸署加速調派警員到站台和車廂內巡邏。（大都會運輸署提供）

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