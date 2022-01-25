地鐵重罪攻擊案創24年新高 路面警員將到地鐵系統巡邏

市警總局和紐約大都會運輸署24日上午就地鐵安全問題展開討論。（大都會運輸署提供）

就在40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)推落地鐵致死案發生後不到一周，又一名61歲的男子在曼哈頓下城地鐵站 被推下軌道，使紐約市地鐵系統安全問題成為全美矚目焦點；紐約市過去一年地鐵重罪攻擊案件數量創下1997年以來的新高，同時地鐵系統內兇殺案、搶劫案、強姦案等也陸續突破24年來的紀錄。

根據紐約大都會 運輸署(MTA)24日上午在董事會會議中公布的數據，市警局在2021年報告了461起地鐵系統中的重罪攻擊(felony assault)案件，同時該系統內也發生了八起兇殺案，均為1997年以來的最高紀錄。

具體數據顯示，去年末12月的犯罪率因為節假日關係，相比去年其他月份有所下降。其中，重罪攻擊從11月的235起降為194起；搶劫案從10月到11月翻了一倍，但在12月急速下降，從11月的88起降為58起；12月也發生了四起強姦案和一起謀殺案。

總體犯罪率也遠高於疫情前，根據市警局的統計，2021年全市地鐵系統犯罪率為每百萬乘客2.46起，遠遠高於2019年每百萬乘客1.47起。目前還未有2022年新一月的統計結果，但根據紐約大都會運輸署紀錄，在即將過去的1月份，工作日平均地鐵乘客量為230萬。

新市長亞當斯 (Eric Adams)在1月1日上任時，承諾會將市警局警員調派到地鐵系統巡邏，然而在過去一周中高慧民等推落鐵軌悲劇事件的發生，使新政府處理公共安全問題是否有效成為疑問。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，已經與亞當斯就地鐵系統安全問題「談論了幾次」，對方已經同意他來推動警員調派到地鐵系統的計畫，「乘客真正希望看到警察出現的地方，就是站台和列車內這些容易使人受到傷害的地點。」

利博透露，亞當斯已經同意，除了大都會運輸署本身的警員之外，也會安排路面上市警局的警員下到地鐵系統內巡邏。