華商會 獲房地產公司2萬元捐款

華商會獲三星公司2萬元捐款。(記者鄭怡嫣／攝影)

服務華人 社區的非營利機構「法拉盛 華人工商促進會」(FCBA)日前收到來自美國三星 房地產有限公司(Triple Star Realty)的2萬元捐款，回饋華人社區一直以來的支持，捐款將用於為社區耆老舉辦虎年迎新聚會，並為70歲的長者派送新年禮物。

三星公司的華人股東、紐約時代集團朱三東表示，自2004年介入房地產及物流行業起，與三星公司的其他兩位股東、北京天潤置地的賈樹森及劍南春集團田玲都合作愉快，合作房地產項目已經多年，為推進公司及華人社區的共同發展，全體股東均一致決定回饋社會與華人社區，2萬元捐款將用於社區耆老的迎新及新年禮派送活動，後續還有其他回饋社區的慈善項目。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，近來有許多複雜的有關亞裔及華人的社會議題，但華人社區發展的重點仍在於經濟，若經濟不能保全，會損失經濟命脈，自己最喜聞樂見的就是「取之社會、用之社會」的良性循環，十幾年來三星公司與華商會共同成長，此次也抱著回饋社區的心理為耆老過節。

作為法拉盛華商會卸任理事，朱三東一直以來熱心公益事業，此前還曾回饋鄉里捐贈長樂工會10萬元作為獎學金、敬老金以及樓作維護營運基金，捐贈佛光山紐約道場10萬元助弘法及教育，呼籲更多華人企業家獲利後回饋社區。